Україна годуватиме Сирію: у країну привезли перші 500 тонн борошна

Відправленого борошна вистачить, щоб нагодувати понад 33 тисячі сирійських родин. Україна готова постачати в рази більше продовольства, налагодити зв'язки з близькосхідною країною захотів особисто президент Володимир Зеленський.

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Україна вирішила постачати до Сирії продовольство: понад два десятки вантажівок прибудуть до країни 31 грудня і привезуть перші 500 тонн українського борошна. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Дамаску із сирійською владою.

Україна готова допомагати Сирії далі і зацікавлена у співпраці з нею в продовольчій сфері. Зерно відправили в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine, уточнив міністр.

Візит української делегації до Сирії відбувся за дорученням Володимира Зеленського

"Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки і виконали обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять перші 500 тонн українського борошна. Це борошно безкоштовно роздадуть сирійським сім'ям", — заявив Сибіга на брифінгу.

За словами глави МЗС України, відправленого борошна вистачить, щоб нагодувати понад 33 тисячі сирійських сімей або 167 тисяч сирійців протягом місяця. Загалом Україна готова поставити в рази більше.

"Ще раз підкреслюю: це безкоштовна гуманітарна допомога", — додав він.

Радник президента України Дмитро Литвин пізніше додав, що візит української делегації до Сирії відбувся за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Це ідея президента зараз активізувати контакти — направили в Сирію продовольство, першу партію. Будуть ще в рамках програми "Зерно з України", — розповів Литвин.

Нагадаємо, в Сирії після захоплення влади повстанцями почалася неконтрольована інфляція. Ціни в країні величезні: середнього місячного доходу вистачить максимум на 20 літрів бензину або 10 буханок хліба.

У США тим часом побоюються нападу Туреччини на Сирію. Біля північного кордону двох країн перебувають бійці ополчення, турецькі командос і багато артилерії.