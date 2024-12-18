В Сирии жители несут в банки мусорные мешки с деньгами: что произошло (фото)

Нынешний уровень цен в Сирии достиг невероятных размеров. Среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.

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В Сирии местные жители штурмуют банки с мешками, полными денег. Все из-за инфляции, которая не поддается контролю. Об этом пишет издание BILD.

На фотографиях, сделанных в столице Сирии Дамаске, видно, как люди несут в банки горы обесценившихся банкнот, иногда — в больших мусорных пакетах.

"Инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет. Нынешний уровень цен достиг невероятных размеров: среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба", — пишет издание.

Башар Асад тоже особо не доверял сирийской лире, поэтому хранил все свои сбережения в иностранной валюте

Отмечается, что после падения власти Башара Асада в стране и его бегства в Россию, перед новой властью Сирии встала сверхтяжелая задача — стабилизировать экономику, мобилизовать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире.

Сейчас же жители пытаются спасти свои деньги и скупить иностранную валюту, преимущественно доллары США или евро.

Сирийцы пытаются обменять лиры на доллары или евро

Как пишет BILD, Башар Асад тоже особо не доверял сирийской лире, поэтому хранил все свои сбережения в иностранной валюте. Согласно сообщению западных СМИ, беглый президент начал тайно хранить доллары США за несколько лет до своего свержения. Речь идет о почти двух тоннах наличности.

Напомним, что Башар Асад, который находится в РФ, сделал заявление. Он сообщил, что защищал свою власть и не планировал бежать, но наступление сил оппозиции на Дамаск заставило перебраться в Латакию, а оттуда — в РФ. Он подтвердил, что сбежать из Сирии ему помогли российские военные.