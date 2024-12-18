В Сирии жители несут в банки мусорные мешки с деньгами: что произошло (фото)
Нынешний уровень цен в Сирии достиг невероятных размеров. Среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.
В Сирии местные жители штурмуют банки с мешками, полными денег. Все из-за инфляции, которая не поддается контролю. Об этом пишет издание BILD.
На фотографиях, сделанных в столице Сирии Дамаске, видно, как люди несут в банки горы обесценившихся банкнот, иногда — в больших мусорных пакетах.
"Инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет. Нынешний уровень цен достиг невероятных размеров: среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба", — пишет издание.
Отмечается, что после падения власти Башара Асада в стране и его бегства в Россию, перед новой властью Сирии встала сверхтяжелая задача — стабилизировать экономику, мобилизовать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире.
Сейчас же жители пытаются спасти свои деньги и скупить иностранную валюту, преимущественно доллары США или евро.
Как пишет BILD, Башар Асад тоже особо не доверял сирийской лире, поэтому хранил все свои сбережения в иностранной валюте. Согласно сообщению западных СМИ, беглый президент начал тайно хранить доллары США за несколько лет до своего свержения. Речь идет о почти двух тоннах наличности.
Напомним, что Башар Асад, который находится в РФ, сделал заявление. Он сообщил, что защищал свою власть и не планировал бежать, но наступление сил оппозиции на Дамаск заставило перебраться в Латакию, а оттуда — в РФ. Он подтвердил, что сбежать из Сирии ему помогли российские военные.