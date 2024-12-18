У Сирії жителі несуть в банки сміттєві мішки з грошима: що сталося (фото)
Нинішній рівень цін у Сирії досяг неймовірних розмірів. Середнього місячного доходу в країні вистачає максимум на 20 літрів бензину або 10 буханців хліба.
У Сирії місцеві жителі штурмують банки з мішками, повними грошей. Все через інфляцію, яка не піддається контролю. Про це пише видання BILD.
На фотографіях, зроблених у столиці Сирії Дамаску, видно, як люди несуть у банки гори банкнот, що знецінилися, іноді — у великих сміттєвих пакетах.
"Інфляція у Сирії не піддається контролю вже багато років. Нинішній рівень цін досяг неймовірних розмірів: середнього місячного доходу в країні вистачає максимум на 20 літрів бензину або 10 буханців хліба", — пише видання.
Зазначається, що після падіння влади Башара Асада в країні та його втечі до Росії, перед новою владою Сирії постало надважке завдання — стабілізувати економіку, мобілізувати міжнародну допомогу та відновити довіру до сирійської ліри.
Зараз же жителі намагаються врятувати свої гроші і скупити іноземну валюту, переважно долари США чи євро.
Як пише BILD, Башар Асад теж особливо не довіряв сирійській лірі, тож зберігав усі свої заощадження в іноземній валюті. Згідно з повідомленням західних ЗМІ, президент-утікач почав таємно зберігати долари США за кілька років до свого повалення. Йдеться про майже дві тонни готівки.
Нагадаємо, що Башар Асад, який перебуває в РФ, зробив заяву. Він повідомив, що захищав свою владу і не планував тікати, але наступ сил опозиції на Дамаск змусив перебратися до Латакії, а звідти — до РФ. Він підтвердив, що втекти з Сирії йому допомогли російські військові.