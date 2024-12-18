У Сирії жителі несуть в банки сміттєві мішки з грошима: що сталося (фото)

Нинішній рівень цін у Сирії досяг неймовірних розмірів. Середнього місячного доходу в країні вистачає максимум на 20 літрів бензину або 10 буханців хліба.

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У Сирії місцеві жителі штурмують банки з мішками, повними грошей. Все через інфляцію, яка не піддається контролю. Про це пише видання BILD.

На фотографіях, зроблених у столиці Сирії Дамаску, видно, як люди несуть у банки гори банкнот, що знецінилися, іноді — у великих сміттєвих пакетах.

"Інфляція у Сирії не піддається контролю вже багато років. Нинішній рівень цін досяг неймовірних розмірів: середнього місячного доходу в країні вистачає максимум на 20 літрів бензину або 10 буханців хліба", — пише видання.

Башар Асад теж особливо не довіряв сирійській лірі, тож зберігав всі свої заощадження в іноземній валюті

Зазначається, що після падіння влади Башара Асада в країні та його втечі до Росії, перед новою владою Сирії постало надважке завдання — стабілізувати економіку, мобілізувати міжнародну допомогу та відновити довіру до сирійської ліри.

Зараз же жителі намагаються врятувати свої гроші і скупити іноземну валюту, переважно долари США чи євро.

Сирійці намагаються обміняти ліри на долари чи євро

Як пише BILD, Башар Асад теж особливо не довіряв сирійській лірі, тож зберігав усі свої заощадження в іноземній валюті. Згідно з повідомленням західних ЗМІ, президент-утікач почав таємно зберігати долари США за кілька років до свого повалення. Йдеться про майже дві тонни готівки.

Нагадаємо, що Башар Асад, який перебуває в РФ, зробив заяву. Він повідомив, що захищав свою владу і не планував тікати, але наступ сил опозиції на Дамаск змусив перебратися до Латакії, а звідти — до РФ. Він підтвердив, що втекти з Сирії йому допомогли російські військові.