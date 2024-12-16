Асад літаками вивозив готівку з Сирії: за які послуги платили Москві, — FT
У 2018-2019 роках тодішній президент Сирії Башар Асад відправив у Москву 20 рейсів літаків, навантажених готівкою, розповіли розслідувачі. Вантажні відсіки заповнювались купюрами по 100 доларів та 500 євро.
Колишній сирійський президент Башар Асад під час перебування при владі відправив в Росію літаки, наповнених готівкою. Політик вивів із центрального банку своєї країни 250 млн дол., розраховуючись, серед іншого, за послуги, які йому надала Москва. Про деталі діяльності Асада і про махінації для обходу світових санкцій розповіли на порталі Financial Times.
Розслідувачі встановили, що у 2018-2019 рр. Асад відправляв до РФ літаки, наповнені двома тоннами банкнот — купюрами по 100 дол. та 500 євро. Зокрема, 13 травня 2019 року на борту було 10 млн дол. готівкою, а в лютому того ж року — 20 млн євро. За допомогою бази даних Import Genius журналісти нарахували 21 рейс з 2018 по 2019 рр.: загальний осяг перевезень — 250 млн дол. Причина таких дій президента Сирії — накладання санкція через жорстке придушення повстання у 2012 році. При цьому у статті пояснили, що саме тоді Кремль постачав в Сирію пшеницю, продавав нітрат амонію для створення хімічної зброї й "позичав" найманців Приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Крім того, з РФ текли щойно надруковані купюри сирійської валюти (сирійські фунти чи сирійські ліри), ідеться у статті.
Видання FT розповіло, що готівка з Сирії осіла у двох банках РФ — "Російська фінансова корпорація" (РФК) та ЦМР. На сьогодні обидві банківські установи перебувають під санкціями через причетність до діяльності Міноборони та ВПК Росії. Водночас саме тоді, коли гроші везлись в Москву, центральний банк Сирії відчував гостру нестачу готівки: схоже на те, що сховища спустошувались для розрахунків за боргами перед Кремлем.
Інші деталі оборудок Асада та наближених осіб:
- з 2013 року родичі Асада купили 20 квартир у Москві, а два двоюрідних брати-близнюки, Іяд та Іхаб Махлуф, заснували компанію з нерухомості Zevelis City;
- за оборудками з готівкою стояла дружина Асада, Асма аль-Асад, яка до одруження працювала у банку JP Morgan;
- до постачальників готівки причетна компанія Hokoul SAL Offshore. Компанія зареєстрована у Лівані, і насправді повне керівництво — за Корпусом вартових іранської революції. Тобто, гроші з Ірану через Сирію потрапляли у РФ, підсумували журналісти вигадку режимів для обходу світових санкцій.
"Режиму довелося б вивезти свої гроші за кордон у безпечну гавань, щоб мати можливість використовувати їх для забезпечення прекрасного життя для режиму та його найближчого оточення. Росія роками була притулком для фінансів режиму Асада", — пояснили ситуацію експомічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер (2019-21 рр.) та співробітник Програми правового розвитку Сирії Еяд Хамід, з якими поспілкувались журналісти.
Війна в Сирії — деталі втечі Асада
Зазначимо, після того, як повстанці захопили Алеппо, Хаму, Хомс і попрямували до столиці Сирії Дамаска очільник країни, тодішній президент Башар Асад завантажився в літак та втік до Москви, писав Фокус. Видання повідомило, що політик-утікач житиме в елітному районі Підмосков'я — у Барвисі. Крім того, пояснили, як він платитиме за проживання. З одного боку, американський уряд заявив про 2 млрд активів Асада, розкиданих по світу. З іншого боку, його можуть використати для того, щоб перенаправити гнів росіян на екслідера Сирії, щоб вони забули про участь РФ у подіях.
Нагадуємо, видання Reuters розповіло подробиці втечі Асада з Дамаска. Тим часом депутат Державної думи РФ припустив, у якому місці, крім як у Барвисі, можна було б оселити президента втікача.