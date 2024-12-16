Асад самолетами вывозил наличные из Сирии: за какие услуги платили Москве, — FT

В 2018-2019 годах тогдашний президент Сирии Башар Асад отправил в Москву 20 рейсов самолетов, нагруженных наличными, рассказали расследователи. Грузовые отсеки заполнялись купюрами по 100 долларов и 500 евро.

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Бывший сирийский президент Башар Асад во время пребывания у власти отправил в Россию самолеты, наполненные наличными. Политик вывел из центрального банка своей страны 250 млн долл., рассчитываясь, среди прочего, за услуги, которые ему предоставила Москва. О деталях деятельности Асада и о махинациях для обхода мировых санкций рассказали на портале Financial Times.

Расследователи установили, что в 2018-2019 гг. Асад отправлял в РФ самолеты, наполненные двумя тоннами банкнот — купюрами по 100 долл. и 500 евро. В частности, 13 мая 2019 года на борту было 10 млн долл. наличными, а в феврале того же года — 20 млн евро. С помощью базы данных Import Genius журналисты насчитали 21 рейс с 2018 по 2019 гг.: общий объем перевозок — 250 млн долл. Причина таких действий президента Сирии — наложение санкция из-за жесткого подавления восстания в 2012 году. При этом в статье пояснили, что именно тогда Кремль поставлял в Сирию пшеницу, продавал нитрат аммония для создания химического оружия и "одалживал" наемников Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Кроме того, из РФ текли только что напечатанные купюры сирийской валюты (сирийские фунты или сирийские лиры), говорится в статье.

Издание FT рассказало, что наличные из Сирии осели в двух банках РФ — "Российская финансовая корпорация" (РФК) и ЦМР. На сегодня оба банковских учреждения находятся под санкциями из-за причастности к деятельности Минобороны и ВПК России. В то же время именно тогда, когда деньги везли в Москву, центральный банк Сирии испытывал острую нехватку наличности: похоже на то, что хранилища опустошались для расчетов по долгам перед Кремлем.

Другие детали сделок Асада и приближенных лиц:

с 2013 года родственники Асада купили 20 квартир в Москве, а два двоюродных брата-близнеца, Ияд и Ихаб Махлуф, основали компанию по недвижимости Zevelis City;

за сделками с наличными стояла жена Асада, Асма аль-Асад, которая до замужества работала в банке JP Morgan;

к поставщикам наличности причастна компания Hokoul SAL Offshore. Компания зарегистрирована в Ливане, и на самом деле полное руководство — за Корпусом стражей иранской революции. То есть, деньги из Ирана через Сирию попадали в РФ, подытожили журналисты выдумку режимов для обхода мировых санкций.

"Режиму пришлось бы вывезти свои деньги за границу в безопасную гавань, чтобы иметь возможность использовать их для обеспечения прекрасной жизни для режима и его ближайшего окружения. Россия годами была убежищем для финансов режима Асада", — объяснили ситуацию экс-помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер (2019-21 гг.) и сотрудник Программы правового развития Сирии Эяд Хамид, с которыми пообщались журналисты.

Война в Сирии — детали побега Асада

Отметим, после того, как повстанцы захватили Алеппо, Хаму, Хомс и направились в столицу Сирии Дамаск глава страны, тогдашний президент Башар Асад загрузился в самолет и сбежал в Москву, писал Фокус. Издание сообщило, что беглый политик будет жить в элитном районе Подмосковья — в Барвихе. Кроме того, объяснили, как он будет платить за проживание. С одной стороны, американское правительство заявило о 2 млрд активов Асада, разбросанных по миру. С другой стороны, его могут использовать для того, чтобы перенаправить гнев россиян на экс-лидера Сирии, чтобы они забыли об участии РФ в событиях.

Напоминаем, издание Reuters рассказало подробности побега Асада из Дамаска. Между тем депутат Государственной думы РФ сообщил, в каком месте, кроме как в Барвихе, можно было бы поселить президента беглеца.