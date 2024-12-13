"Потом дадим гражданство": в Госдуме РФ предлагают переселить Башара Асада на Донбасс

Российский депутат Дмитрий Кузнецов говорит, что семья Асадов могла бы "поселиться в одной из новостроек Мариуполя".

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Свергнутого сирийского президента Башара Асада, который бежал из Сирии в РФ после захвата повстанцами столицы государства Дамаска, российские парламентарии предлагают поселить в оккупированном Мариуполе и привлечь к "восстановлению Донбасса". Об этом депутат Государственной Думы и член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов сказал в интервью российской "Газете.ru".

Депутат Кузнецов заявил, что бывшего президента Сирии нужно с семьей переселить в Мариуполь, чтобы он "взял его под опеку". Затем за "вклад в восстановление Донбасса" Кузнецов предлагает подарить диктатору российское гражданство.

"Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше, за вклад в восстановление Донбасса, можно рассматривать вопрос о гражданстве", — сказал российский депутат.

Напомним, 10 декабря таблоид Bild сообщал, что Асада могут поселиться в элитных апартаментах "Москва-Сити". Журналисты Financial Times также отмечали, что Башар Асад уже владеет в этом элитном комплексе 18 роскошными квартирами, которые приобрел за последние 6 лет за около 40 млн долларов.

14 декабря журналисты румынского телеканала Digi 24 предполагали, что сирийского диктатора с его семьей поселят в элитном поселке Барвиха под Москвой. По мнению румынских журналистов, за убежище, предоставленное Владимиром Путиным, от Башара Асада могут потребовать стать "пешкой Кремля".