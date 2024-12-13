"Потім дамо громадянство": у Держдумі РФ пропонують переселити Башара Асада на Донбас

Російський депутат Дмитро Кузнєцов говорить, що родина Асадів могла б "оселитися в одній із новобудов Маріуполя".

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Поваленого сирійського президента Башара Асада, який втік із Сирії до РФ після захоплення повстанцями столиці держави Дамаска, російські парламентарі пропонують поселити до окупованого Маріуполя та залучити до "відновлення Донбасу". Про це депутат Державної Думи та член комітету з міжнародних справ Дмитро Кузнєцов сказав в інтерв'ю російській "Газеті.ru".

Депутат Кузнєцов заявив, що колишнього президента Сирії потрібно з родиною переселити до Маріуполя, щоб він "узяв його під опіку". Потім за "внесок у відновлення Донбасу" Кузнєцов пропонує подарувати диктатору російське громадянство.

"Думаю, що Башар Асад, точніше його сім'я, могли б узяти під опіку один із постраждалих від воєнних дій районів Донбасу й оселитися в одній із новобудов Маріуполя. Також він зможе підтримати Еміра Кустуріцу для зйомок фільму на Донбасі за Достоєвським. Я за те, щоб він проявив себе на служінні російському народу, а далі, за внесок у відновлення Донбасу, можна розглядати питання про громадянство", — сказав російський депутат.

Нагадаємо, 10 грудня таблоїд Bild повідомляв, що Асади можуть оселитися в елітних апартаментах "Москва-Сіті". Журналісти Financial Times також зазначали, що Башар Асад уже володіє в цьому елітному комплексі 18 розкішними квартирами, які придбав за останні 6 років за близько 40 млн доларів.

14 грудня журналісти румунського телеканалу Digi 24 припускали, що сирійського диктатора з його родиною поселять в елітному селищі Барвиха під Москвою. На думку румунських журналістів, за притулок, наданий Володимиром Путіним, від Башара Асада можуть вимагати стати "пішаком Кремля".