Закликав війська триматися, а сам поїхав в аеропорт: стали відомі нові подробиці втечі Асада з Сирії

За кілька годин до втечі Асад зібрав близько 30 керівників армії та служб безпеки в Міноборони і повідомив, що російська військова підтримка наближається. Також він закликав Сухопутні війська триматися.

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Президент Сирії Башар Асад таємно втік до Москви і залишив родичів та чиновників напризволяще. Навіть в його оточенні не знали про його плани залишити країну. Про це пише видання Reuters.

Як розповіли виданню джерела, Асад майже нікому не розповідав про свої плани втекти з Сирії після краху його правління. Натомість помічників, чиновників і навіть родичів обдурили і тримали в невіданні.

За кілька годин до того, як він втік до Москви, Асад зібрав близько 30 керівників армії та служб безпеки в Міністерстві оборони і заспокоїв їх, що російська військова підтримка наближається. Також закликав Сухопутні війська триматися. Про це розповів один з командирів на умовах анонімності.

За словами одного з помічників чиновника, наближеного до Асада, він сказав керівнику свого президентського офісу, що закінчив роботу і збирається додому, але замість цього попрямував до аеропорту.

Асад також зателефонував своїй радниці зі ЗМІ Бутаїні Шаабан і попросив її прийти до нього додому, щоб написати йому промову, сказав помічник, але жінка прийшла, то побачила, що вдома в Асада нікого немає.

"Асад навіть не витримав. Він навіть не згуртував власні війська. Він дозволив своїм прихильникам зіткнутися з власною долею", — сказав Надім Гурі, виконавчий директор регіонального аналітичного центру Arab Reform Initiative.

За словами трьох помічників, Асад навіть не повідомив свого молодшого брата Махера, командувача елітної 4-ї бронетанкової дивізії армії, про свій план відходу. За словами одного з джерел, Махер полетів на вертольоті до Іраку, а потім до Росії.

Двоюрідні брати Асада по материнській лінії, Ехаб і Еяд Махлуф, так само залишилися в Сирії. Вони на авто намагалися втекти до Лівану, але дорогою натрапили на повстанців, які застрелили Ехаба та поранили Еяда. Офіційного підтвердження їхньої смерті не було.

Сам Асад втік із Дамаска на літаку в неділю, 8 грудня, що поклало кінець його 24-річному правлінню та півстолітній безперервній владі його родини, а також зупинило 13-річну громадянську війну в країні.

Останній прем'єр-міністр Асада Мохаммед Джалалі сказав, що розмовляв зі своїм тодішнім президентом по телефону в суботу ввечері 7 грудня о 22:30.

"Під час нашого останнього дзвінка я розповів йому, наскільки складна ситуація, і що існує величезне переміщення (людей) з Хомса в бік Латакії, і що на вулицях панує паніка і жах. Він відповів: "Завтра побачимо. "Завтра, завтра" — останнє, що він мені сказав", — розповів він саудівському телеканалу Al Arabia TV.

Джалалі повідомив, що спробував знову зателефонувати Асаду зранку наступного дня, але відповіді не було.

10 грудня таблоїд Bild повідомляв, що Асади можуть оселитися в елітних апартаментах "Москва-Сіті". Журналісти Financial Times також зазначали, що Башар Асад уже володіє в цьому елітному комплексі 18 розкішними квартирами, які придбав за останні 6 років за близько 40 млн доларів.

Поваленого президента Сирії Башара Асада, який втік із Сирії до РФ, російські парламентарі пропонують поселити до окупованого Маріуполя та залучити до "відновлення Донбасу". Це запропонував депутат Державної Думи та член комітету з міжнародних справ Дмитро Кузнєцов.

Нагадаємо, 7 грудня сирійські повстанці билися з урядовими військами Асада за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці Дамаска. За 24 години вони захопили майже весь південний захід країни.