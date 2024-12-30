Украина будет кормить Сирию: в страну привезли первые 500 тонн муки

Отправленной муки хватит, чтобы накормить более 33 тысяч сирийских семей. Украина готова поставлять в разы больше продовольствия, наладить связи с ближневосточной страной захотел лично президент Владимир Зеленский.

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Украина решила снабжать Сирию продовольствием: более двух десятков грузовиков прибудут в страну 31 декабря и привезут первые 500 тонн украинской муки. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Дамаске с сирийскими властями.

Украина готова помогать Сирии дальше и заинтересована в сотрудничестве с ней в продовольственной сфере. Зерно отправили в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, уточнил министр.

Визит украинской делегации в Сирию состоялся по поручению Владимира Зеленского

"Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и выполнили обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки. Эту муку бесплатно раздадут сирийским семьям", — заявил Сибига на брифинге.

По словам главы МИД Украины, отправленной муки хватит, чтобы накормить более 33 тысяч сирийских семей или 167 тысяч сирийцев в течение месяца. В целом Украина готова поставить в разы больше.

"Еще раз подчеркиваю: это бесплатная гуманитарная помощь", — добавил он.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин позже добавил, что визит украинской делегации в Сирию состоялся по поручению президента Владимира Зеленского.

"Это идея президента сейчас активизировать контакты — направили в Сирию продовольствие, первую партию. Будут еще в рамках программы "Зерно из Украины", — рассказал Литвин.

Напомним, в Сирии после захвата власти повстанцами началась неконтролируемая инфляция. Цены в стране огромные: среднего месячного дохода хватит максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.

В США тем временем опасаются нападения Турции на Сирию. У северной границы двух стран находятся бойцы ополчения, турецкие коммандос и много артиллерии.