Турция готовит нападение на Сирию: в США опасаются, что это неизбежно, — WSJ

Курдские чиновники призывают Трампа оказать давление на Анкару, чтобы предотвратить вторжение.

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Высокопоставленные официальные лица США заявляют, что Турция и ее союзники-ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией. И, судя по всему, Эрдоган готовится к масштабному вторжению на территорию, контролируемую поддерживаемыми Америкой сирийскими курдами. Об этом пишет WSJ.

Атака на Кобани в 2022 году

Отмечается, что у северной границы с Сирией сосредоточены бойцы ополчения и турецкие коммандос в форме, а также артиллерия в большом количестве. Все это наблюдается неподалеку от города Кобани, где большинство жителей – курды. Турецкая трансграничная операция может быть неизбежной, сказал один из официальных лиц США.

Наращивание, которое началось после падения режима Башара Асада в начале декабря, похоже на действия турецких военных перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 году. "Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности", — сказал другой официальный представитель США.

Ильхам Ахмед, чиновник гражданской администрации сирийских курдов, сказал избранному президенту Дональду Трампу в понедельник, что турецкая военная операция представляется вероятной, призвав его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.

Цель Турции — "установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит вторжение, последствия будут катастрофическими", — написал Ахмед Трампу в письме, с которым ознакомились журналисты The Wall Street Journal.

Представитель посольства Турции в Вашингтоне не сразу ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

Угроза со стороны Турции поставила курдские Сирийские демократические силы, которые вместе с американскими войсками на северо-востоке Сирии преследуют остатки Исламского государства, в уязвимое положение за несколько недель до того, как администрация Байдена покинет свой пост. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе отправился в Турцию, чтобы обсудить будущее Сирии с Эрдоганом и получить заверения в том, что Анкара сократит операции против курдских бойцов.

Но переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Кобани, организованные при посредничестве США, провалились в понедельник без достижения соглашения, сообщил представитель Сирийских демократических сил. Теперь сирийские курды наблюдают "значительное наращивание военного присутствия" к востоку и западу от города Кобани.

Бои в городе Кобани 10 лет назад

"С другой стороны границы мы уже видим, как турецкие силы накапливаются, а наши мирные жители живут в постоянном страхе неминуемой смерти и разрушений", — написал Ахмед Трампу.

Свержение сирийского лидера Асада повстанческими группировками во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам", которая ранее была связана с "Аль-Каидой", оставило будущее страны в состоянии неопределенности и спровоцировало возобновление боевых действий между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанческими группировками.

Падение Асада привело к активизации турецких операций против СДС, которые Анкара рассматривает как продолжение запрещенной Рабочей партии Курдистана.

В понедельник Трамп намекнул, что Турция организовала захват Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам", заявив журналистам в своей резиденции во Флориде, что "Турция совершила недружественный захват, не потеряв при этом много жизней".

Турецкое вторжение приведет к перемещению более 200 000 курдских мирных жителей только в Кобани, предупредил Ахмед Трампа, а также многих христианских общин.

Во время своего первого срока Трамп частично вывел американские войска с северо-востока Сирии, проложив путь для крупномасштабного турецкого вторжения, в результате которого погибли и были перемещены сотни тысяч сирийцев. Администрация Трампа в конечном итоге помогла заключить соглашение о прекращении огня в обмен на то, что курды уступят туркам мили приграничной территории.

Хотя Трамп не сменит президента Байдена до 20 января, Ахмед призвал избранного президента использовать свой "уникальный подход к дипломатии", чтобы убедить Эрдогана прекратить любую запланированную операцию. Ильхам Ахмед сослался на предыдущую встречу с Трампом, напомнив ему, что в то время тогдашний президент обещал, что "Соединенные Штаты не бросят курдов".

"Мы считаем, что у вас есть сила предотвратить эту катастрофу. Президент Эрдоган уже слушал вас раньше, и мы верим, что он снова прислушается к вашему призыву. Ваше решительное руководство может остановить это вторжение и сохранить достоинство и безопасность тех, кто был верным союзником в борьбе за мир и безопасность", — отметил Ахмед.

Напомним, Башар Асад впервые после бегства из Сирии прокомментировал то, что происходит в стране, которой он правил 24 года. Асад заявил, что защищал свою власть и не планировал бежать, но наступление сил оппозиции на Дамаск заставило перебраться в Латакию, а оттуда — в РФ. Башар Асад признал, что именно российские военные помогли ему покинуть Сирию.