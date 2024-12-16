"Не собирался": Асад впервые вступил с публичным заявлением после бегства из Сирии (фото)

Свергнутый сирийский диктатор заявил, что защищал свою власть и не планировал бежать, но наступление сил оппозиции на Дамаск заставило перебраться в Латакию, а оттуда — в РФ. Сейчас невозможно с помощью независимых источников проверить подлинность заявления Асада.

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Бывший сирийский диктатор Башар Асад заявил, что российские военные помогли ему покинуть территории Сирии, после того, как поставщики захватили часть Дамаска. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

СМИ пишет, что свергнутый сирийский президент защищал свою власть и отрицал планы своего побега, поскольку "вооруженные боевики оппозиции" приблизились к Дамаску в начале декабря.

Текст заявления Асада (фото:

В опубликованном заявлении сирийского президента, он объяснил, как и почему вынужден был бежать из Сирии.

"Во-первых, мой уход из Сирии не был ни запланированным, ни состоялся в последние часы боев, как некоторые утверждали. Наоборот, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра воскресенья, 8 декабря 2024 года", — говорится в заявлении.

В заявлении добавляется, что когда отряды повстанцев, которых Асад назвал "террористическими силами", вошли в столицу, то он переехал на российскую базу в город Латакия, чтобы "наблюдать за боевыми операциями". Экс-лидер Сирии говорит, что база РФ подверглась атакам беспилотников со стороны сил оппозиции.

"Не имея реальных средств покинуть базу, Москва попросила командование базы организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером воскресенья, 8 декабря. Это произошло через день после падения Дамаска, после краха последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных учреждений", — говорится в сообщении.

Журналисты пишут, что сейчас заявление Асада невозможно независимо проверить. С момента бегства сирийского диктатора из страны, он не выступал в СМИ после того, как получил убежище с семьей в РФ.

Напомним, 13 декабря издание Reuters написало о новых подробностях побега Асада из Сирии. За несколько часов до побега Асад собрал около 30 руководителей армии и служб безопасности в Минобороны и сообщил, что российская военная поддержка приближается. Также он призвал Сухопутные войска держаться.

15 декабря FT сообщил, что Асад самолетами вывозил наличные из Сирии. тогдашний президент Сирии Башар Асад отправил в Москву 20 рейсов самолетов, нагруженных наличными, рассказали расследователи. Грузовые отсеки заполнялись купюрами по 100 долларов и 500 евро.