"Не збирався": Асад вперше вступив з публічною заявою після втечі з Сирії (фото)

Скинутий сирійський диктатор заявив, що захищав свою владу та не планував втікати, але наступ сил опозиції на Дамаск змусив перебратися до Латакії, а звідти — до РФ. Наразі неможливо за допомогою незалежних джерел перевірити автентичність заяви Асада.

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Колишній сирійський диктатор Башар Асад заявив, що російські військові допомогли його покинути території Сирії, після того, як поставці захопили частину Дамаска. Про це повідомляє видання Al Jazeera.

ЗМІ пише, що скинутий сирійський президент захищав свою владу та заперечував плани своєї втечі, оскільки "озброєні бойовики опозиції" наблизилися до Дамаска на початку грудня.

Текст заяви Асада (фото:

В опублікованій заяві сирійського президента, він пояснив, як і чому змушений був втекти із Сирії.

"По-перше, мій відхід із Сирії не був ані запланованим, ані відбувся в останні години боїв, як дехто стверджував. Навпаки, я залишався в Дамаску, виконуючи свої обов’язки до ранку неділі, 8 грудня 2024 року", — йдеться у заяві.

У заяві додається, що коли загони повстанців, яких Асад назвав "терористичними силами", увійшли до столиці, то він переїхав на російську базу до міста Латакія, щоб "спостерігати за бойовими операціями". Екслідер Сирії каже, що база РФ піддалася атакам безпілотників зі сторони сил опозиції.

"Не маючи реальних засобів покинути базу, Москва попросила командування бази організувати негайну евакуацію до Росії ввечері неділі, 8 грудня. Це сталося через день після падіння Дамаска, після краху останніх військових позицій і, як наслідок, паралічу всіх державних установ, що залишилися", — йдеться в повідомленні.

Журналісти пишуть, що наразі заяву Асада неможливо незалежно перевірити. З моменту втечі сирійського диктатора з країни, він не виступав у ЗМІ після того, як отримав притулок з родиною у РФ.

Нагадаємо, 13 грудня видання Reuters написало про нові подробиці втечі Асада з Сирії. За кілька годин до втечі Асад зібрав близько 30 керівників армії та служб безпеки в Міноборони та повідомив, що російська військова підтримка наближається. Також він закликав Сухопутні війська триматися.

15 грудня FT повідомив, що Асад літаками вивозив готівку з Сирії. тодішній президент Сирії Башар Асад відправив у Москву 20 рейсів літаків, навантажених готівкою, розповіли розслідувачі. Вантажні відсіки заповнювались купюрами по 100 доларів та 500 євро.