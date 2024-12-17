Туреччина готує напад на Сирію: у США побоюються, що це неминуче, — WSJ

Курдські чиновники закликають Трампа чинити тиск на Анкару, щоб запобігти вторгненню.

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Високопоставлені офіційні особи США заявляють, що Туреччина та її союзники-ополченці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. І, судячи з усього, Ердоган готується до масштабного вторгнення на територію, контрольовану підтримуваними Америкою сирійськими курдами. Про це пише WSJ.

Атака на Кобані у 2022 році

Зазначається, що біля північного кордону з Сирією зосереджені бійці ополчення і турецькі командос у формі, а також артилерія у великій кількості. Усе це спостерігається неподалік від міста Кобані, де більшість жителів — курди. Турецька транскордонна операція може бути неминучою, сказав один із офіційних осіб США.

Нарощування, яке почалося після падіння режиму Башара Асада на початку грудня, схоже на дії турецьких військових перед вторгненням на північний схід Сирії у 2019 році. "Ми зосереджені на цьому і наполягаємо на стриманості", — сказав інший офіційний представник США.

Ільхам Ахмед, чиновник цивільної адміністрації сирійських курдів, сказав обраному президенту Дональду Трампу в понеділок, що турецька військова операція видається ймовірною, закликавши його чинити тиск на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, щоби той не відправляв війська через кордон.

Мета Туреччини — "встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви вступите на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як із правителями нашої території. Якщо Туреччина продовжить вторгнення, наслідки будуть катастрофічними", — написав Ахмед Трампу в листі, з яким ознайомилися журналісти The Wall Street Journal.

Представник посольства Туреччини у Вашингтоні не відразу відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Загроза з боку Туреччини поставила курдські Сирійські демократичні сили, які разом із американськими військами на північному сході Сирії переслідують залишки Ісламської держави, у вразливе становище за кілька тижнів до того, як адміністрація Байдена залишить свій пост. Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня вирушив до Туреччини, щоб обговорити майбутнє Сирії з Ердоганом і отримати запевнення в тому, що Анкара скоротить операції проти курдських бійців.

Але переговори про припинення вогню між сирійськими курдами і підтримуваними Туреччиною повстанцями в Кобані, організовані за посередництва США, провалилися в понеділок без досягнення угоди, повідомив представник Сирійських демократичних сил. Тепер сирійські курди спостерігають "значне нарощування військової присутності" на схід і захід від міста Кобані.

Бої в місті Кобані 10 років тому

"З іншого боку кордону ми вже бачимо, як турецькі сили накопичуються, а наші мирні жителі живуть у постійному страху неминучої смерті та руйнувань", — написав Ахмед Трампу.

Повалення сирійського лідера Асада повстанськими угрупованнями на чолі з "Хайят Тахрір аш-Шам", яка раніше була пов'язана з "Аль-Каїдою", залишило майбутнє країни в стані невизначеності та спровокувало поновлення бойових дій між сирійськими курдами і підтримуваними Туреччиною повстанськими угрупованнями.

Падіння Асада призвело до активізації турецьких операцій проти СДС, які Анкара розглядає як продовження забороненої Робочої партії Курдистану.

У понеділок Трамп натякнув, що Туреччина організувала захоплення Сирії "Хайят Тахрір аш-Шам", заявивши журналістам у своїй резиденції у Флориді, що "Туреччина здійснила недружнє захоплення, не втративши водночас багато життів".

Турецьке вторгнення призведе до переміщення понад 200 000 курдських мирних жителів тільки в Кобані, попередив Ахмед Трампа, а також багатьох християнських громад.

Під час свого першого терміну Трамп частково вивів американські війська з північного сходу Сирії, проклавши шлях для великомасштабного турецького вторгнення, внаслідок якого загинули і були переміщені сотні тисяч сирійців. Адміністрація Трампа зрештою допомогла укласти угоду про припинення вогню в обмін на те, що курди поступляться туркам милями прикордонної території.

Хоча Трамп не змінить президента Байдена до 20 січня, Ахмед закликав обраного президента використати свій "унікальний підхід до дипломатії", щоб переконати Ердогана припинити будь-яку заплановану операцію. Ільхам Ахмед послався на попередню зустріч із Трампом, нагадавши йому, що в той час тодішній президент обіцяв, що "Сполучені Штати не кинуть курдів".

"Ми вважаємо, що у вас є сила запобігти цій катастрофі. Президент Ердоган уже слухав вас раніше і ми віримо, що він знову прислухається до вашого заклику. Ваше рішуче керівництво може зупинити це вторгнення і зберегти гідність і безпеку тих, хто був вірним союзником у боротьбі за мир і безпеку", — зазначив Ахмед.

Нагадаємо, Башар Асад уперше після втечі з Сирії прокоментував те, що відбувається в країні, якою він правив 24 роки. Асад заявив, що захищав свою владу і не планував тікати, але наступ сил опозиції на Дамаск змусив його перебратися до Латакії, а звідти — до РФ. Башар Асад визнав, що саме російські військові допомогли йому покинути Сирію.