Капітана російського судна підозрюють в перевезенні награбованого зерна, — прокуратура

Капітану судна "Надежда" оголошено про підозру, повідомили в прокуратурі АР Крим та Севастополя. Росіяни незаконно вивозять українське зерно до третіх країн.

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Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомила про підозру ще одному російському капітану. Про це пресслужба відомства повідомила у своїх соцмережах.

Встановлено, що підозрюваний за 2022 рік тричі заходив до закритого морського порту "Севастополь". Там судна завантажують награбованим українським збіжжям. Капітан намагався приховати злочин, обманувши Автоматичну ідентифікаційну систему. Він вимикав періодично "AIS" або вносив до неї фіктивні дані.

Прокурори встановлюють усіх причетних до схеми незаконного вивезення награбованого. Підозрюваному капітану "Надежды" загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також про підозри повідомили окупаційному міністру "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів та 5 капітанам суден. Усі підозрюються в причетності до вивезення краденого зерна через окупований півострів.

Раніше, 19 грудня, агентство Reuters повідомляло про збільшення Сирією обсягів вивезення пшениці з Криму у 20 разів. Мінімум 3 сирійські судна були долучені до злочину. За інформацією джерел зі сфери зернової торгівлі, пшеницю перевозили через сирійські порти Латакія і Тартус.

Також експерти в коментарі Фокусу серед позитивних чинників, що дозволяють розраховувати на економічне зростання, назвали зерно. Ситуація на міжнародних ринках для агросектору має бути сприятливою цього року, розповів економіст Віталій Шапран.