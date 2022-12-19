Сирія майже в 20 разів збільшила вивезення пшениці з Криму: ЗМІ дізналися, як крадуть українське зерно

Сирійський уряд наростив обсяг закупівель зернових біля півострова до 500 тисяч тонн, 2021 року цей показник був на рівні 30 тисяч тонн. Мінімум 3 сирійські судна регулярно задіяні у перевезеннях зерна.

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Американські санкції ускладнюють перевезення товарів між Сирією та РФ звичайним морським транспортом та використання послуг морського страхування. Дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, пише агентство Reuters із посиланням на дані торговельно-інформаційної платформи Refinitiv.

За даними агентства, щонайменше 3 сирійські судна, які перебувають під санкціями США, постійно були задіяні в перевезеннях зерна.

"Сирія все частіше покладається на власні вантажні судна або кораблі під російським прапором для доставки продовольства в рамках міжурядових угод. Вони не проходять звичайних тендерів для перевезення товарів морем", — заявили опитані фахівці.

[ + – ] Близько 1 мільйона тонн зерна, вивезеного до Сирії, профінансовано за рахунок кредитної лінії Москви Фото: Укринформ

Платформа з аналізу морських та товарних даних Shipfix показала, що кількість вантажних замовлень на судна для перевезення зерна до Сирії скоротилася на 2/3 – до 54 за 2022 рік.

Пшеницю зазвичай переміщують у сирійські порти Латакія і Тартус на 3-х сирійських кораблях, кажуть два джерела зі сфери зернової торгівлі, знайомі з умовами перевезень.

За даними Equasis та Міністерства фінансів США, кораблі "Лаодикія", "Фінікія" та "Сурія" належать державному Сирійському головному управлінню морського транспорту. Усі вони перебувають під санкціями США з 2015 року за їхню ймовірну роль у військовому конфлікті в Сирії.

Співрозмовник Reuters уточнив, що не менше 1 мільйона тонн зерна, вивезеного в Сирію цього і минулого року, були профінансовані за рахунок кредитної лінії, наданої Москвою Дамаску.

Сирія збільшила експорт пшениці із Криму

Сирія 2022 року різко наростила експорт пшениці з тимчасово окупованого Криму. Обсяг закупівель збільшився у 17 разів — до 500 тисяч тонн, це майже третина загального імпорту зерна в країну, випливає із даних торговельно-інформаційної платформи Refinitiv.

Сирія імпортувала зерно з Криму до повномасштабної війни Росії з Україною. За даними Refinitiv, цього року до кінця листопада Сирія вивезла із Севастополя близько 501,8 тис. тонн пшениці. Для порівняння, за весь 2021 рік було вивезено із Криму лише 28,2 тис. тонн зерна.

[ + – ] Цього року Сирія вивезла із Севастополя близько 501,8 тис. тонн пшениці. Фото: Maxar Technologies

У звітах портової інспекції сказано, що вантажі отримували з травня, найбільша щомісячна партія 78 600 тонн припала на жовтень.

Посольство України в Бейруті, яке відстежує постачання до Сирії, оцінює, що 500 000 тонн того, що воно називає награбованим українським зерном, прибуло до Сирії після вторгнення з кількох портів.

Нагадаємо, що у листопаді Україна виділила 420 мільйонів гривень на закупівлю зерна для країн Африки. Перші 2 судна мали вирушити до Ефіопії та Сомалі.

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 анонсував запуск програми із запобігання голоду в країнах Африки та Азії.

Росія 2 листопада повернулася в "зернову угоду" після зупинення участі в ній через нібито атаку ЗСУ на Чорноморський флот у Криму.