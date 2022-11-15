Grain from Ukrainе: Україна запустила програму щодо запобігання голоду у світі, – Зеленський

На саміті G20 на Балі президент закликав інші держави приєднатися до ініціативи продуктової допомоги країнам Африки й Азії.

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Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці "Великої двадцятки" приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Про це він заявив у своїй промові в межах саміту G20, що проходить 15-16 листопада в Індонезії на острові Балі.

Як уточнив глава української держави, продуктова програма покликана запобігти голоду в країнах Африки й Азії.

У межах проєкту Україна планує спрямовувати частину експортної пшениці в держави, які потребують продуктів.

За словами Зеленського, ініціатива Grain from Ukraine вже стартувала. Перше судно Nord Vind, на борту якого знаходиться 27 тис. тонн пшениці, вирушає до Ефіопії.

"Це обсяг продовольства майже для 100 тис. осіб на рік", — наголосив президент.

Як зазначив глава української держави, таких суховантажів може бути багато. Це станеться у тому випадку, якщо провідні держави захочуть викупити частину зерна й у такий спосіб допомогти як бідним країнам продовольством, так й економіці України.

Загалом цьогоріч Київ здатний експортувати 45 млн тонн зерна.

Зернова ініціатива: нові порти

Володимир Зеленський пропонує розширити зернову ініціативу на інші українські порти. Йдеться, зокрема, про порти в Миколаєві й Ольвії Миколаївської області.

"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини й інших партнерів, ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом", — прокоментував президент.

За його словами, експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження, незалежно від того, коли закінчиться війна в Україні.

Всього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 444 судна, які експортували 10,3 млн тонн продовольства з України в країни Африки, Азії та Європи.

Фокус у своїй статті розповідав, що саміт G-20 на Балі 15-16 листопада обіцяє стати найбільш насиченим і напруженим за більш ніж 20 років існування майданчика. Протистояння України російській агресії стало ключовим питанням цьогорічного форуму.

Раніше ми писали про те, що Київ хоче продовжити угоду щодо зернового коридору ще на рік.