Grain from Ukrainе: Украина запустила программу по предотвращению голода в мире, – Зеленский

На саммите G20 на Бали президент призвал другие государства присоединиться к инициативе продуктовой помощи странам Африки и Азии.

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Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы "Большой двадцатки" присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukrainе. Об этом он заявил в своей речи в рамках саммита G20, который проходит 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали.

Как уточнил глава украинского государства, продуктовая программа призвана предотвратить голод в странах Африки и Азии.

В рамках проекта Украина планирует направлять часть экспортной пшеницы в нуждающиеся в продуктах государства.

По словам Зеленского, инициатива Grain from Ukrainе уже стартовала. Первое судно Nord Vind, на борту которого находится 27 тыс. тонн пшеницы, отправляется в Эфиопию.

"Это объем продовольствия почти для 100 тыс. человек в год", –– подчеркнул президент.

Как отметил глава украинского государства, таких сухогрузов может быть много. Это произойдет в том случае, если ведущие государства захотят выкупить часть зерна и таким образом помочь как бедным странам продовольствием, так и экономике Украины.

Всего в текущем году Киев способен экспортировать 45 млн тонн зерна.

Зерновая инициатива: новые порты

Владимир Зеленский также предлагает расширить зерновую инициативу на другие украинские порты. Речь, в частности, идет о портах в Николаеве и Ольвии Николаевской области.

"Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров, мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим", –– прокомментировал президент.

По его словам, экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, вне зависимости от того, когда закончится война в Украине.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 444 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн продовольствия из Украины в страны Африки, Азии и Европы.

Фокус в своей статье рассказывал, что саммит G-20 на Бали 15-16 ноября обещает стать самым насыщенным и напряженным за более чем 20 лет существования площадки. Противостояние Украины российской агрессии стало ключевым вопросом нынешнего форума.

Ранее мы писали о том, что Киев хочет продлить сделку по зерновому коридору еще на год.