Зерновий коридор: Україна хоче продовжити угоду на рік та додати до неї порти Миколаєва

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, обсяг експорту становив би вже 15 млн тонн, якби РФ не сповільнювала інспекції суден. Порти Миколаївської області забезпечували 35% зернового експорту на початок масштабної війни в Україні.

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Заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявив, що Україна планує розширити зернову угоду: додати до неї більше портів та товарів, а також продовжити термін дії щонайменше на рік. Про це повідомляє Reuters.

Угода, яка дозволяє пом'якшити глобальну продовольчу кризу шляхом розблокування трьох українських портів, закінчується 19 листопада. Минулого місяця подальша доля "зернової угоди" опинилася під питанням, коли Москва тимчасово з нього вийшла, але згодом повернулася.

За словами Васькова, інформація про розширення угоди для ринку знову надходить дуже невчасно.

"Сподіваємося, що не пізніше, ніж наступного тижня, у нас буде порозуміння завдяки нашим партнерам з Туреччини та ООН, і ринки отримають чіткий сигнал щодо подальшої роботи та продовження цієї ініціативи", — сказав він.

Васьков заявив, що Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду щонайменше на рік і додати до операції порти Миколаєва, які забезпечували 35% експорту до масштабного російського вторгнення.

Українська сторона також хоче домогтися "прискорених" інспекцій судів, оскільки офіційний Київ вважає, що Москва навмисно затягує інспекції та уповільнює експорт української продукції.

Васьков не бачить сенсу в цих інспекціях і як альтернатива пропонує залучити більше інспекційних команд.

За його словами, якби Росія не сповільнювала перевірки кораблів, уже вдалося б поставити 15 млн тонн зерна.

"Коли Туреччина та ООН проводили власні інспекції, їх було 40 на день, з боку Росії — лише 12", — пояснив Васьков, за словами якого представники РФ не пояснюють причини, але й не приховують, що хочуть ускладнити роботу цього коридору.

Завдяки "зерновій угоді", понад 10 млн тонн української продукції, здебільшого пшениці, було поставлено на закордонні ринки відтоді, як у липні за посередництва Туреччини та ООН було укладено угоду.

Нагадаємо, що Ердоган розповів, як Путіна вдалося повернути в "зернову угоду". За словами президента Туреччини, саме після його дзвінка до Кремля "зерновий коридор" знову запрацював.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін підтвердив: РФ продовжить свою участь в угоді щодо експорту зерна. При цьому президент РФ вимагає від України гарантій безпеки для Чорноморського флоту РФ.