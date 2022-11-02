"Конструктивний підхід": Ердоган розповів, як повернув Путіна в "зернову угоду"

За словами турецького лідера, саме після його дзвінка главі Кремля знову запрацював "зерновий коридор". Президенти говорили про вивезення з російських портів добрив та агропродукції в Джибуті, Сомалі та Судан.

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Російський президент Володимир Путін показав "конструктивний підхід", коли повернув Росію у "зернову угоду". Про це сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган в інтерв'ю турецькому телеканалу A Haber.

"І Путін, і (президент України Володимир) Зеленський показали конструктивний підхід. Я вдячний їм за це, доки я не бачив негативного ставлення у них. Обидва озвучували вимоги і ми відповідали позитивним підходом", — пояснив турецький лідер.

Ердоган наголосив, що "зерновий коридор" відкрили саме після його дзвінка Путіну. Президент Туреччини також пропонував постачати з російських портів добрива й агропродукцію в Джибуті, Сомалі та Судан.

"Люди там голодують, ми думали над вивезенням зерна в ці країни. Так, наші друзі почали працювати. У цих країнах ситуація справді не дуже хороша, ми готові відправити транспорт туди", — підсумував Ердоган.

"Зерновий коридор" працює

У російському Міноборони раніше говорили про повернення до чорноморської зернової ініціативи. Чиновники сказали про отримання письмових гарантій від України, що "зерновий коридор" не використовуватиметься для бойових дій.

Москва 29 жовтня заявила про вихід із "зернової угоди" та звинуватила Київ в атаці на Чорноморський флот РФ. Російські військові стверджували, що ЗСУ запустили дрони по Севастополю нібито з цивільного судна, призначеного для вивезення зерна.

Українська влада вважала, що РФ спеціально скористалася моментом, щоб розхитати ситуацію з продовольчою безпекою у світі.

ООН заявила про продовження виконання умов "зернової угоди" попри загрози Росії. Інспектори ООН могли б із Туреччиною перевіряти судна, які везуть зерно з українських портів.