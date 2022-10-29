Ми попереджали: Кулеба відреагував на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"

За словами міністра закордонних справ України, Москва знайшла привід для того, щоб влаштувати "голодні ігри" та розхитати ситуацію з продовольчою безпекою у світі.

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Крок Росії після виходу з Чорноморської зернової ініціативи був прогнозованим і очікуваним для України. Про це написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй офіційній сторінці у твіттері.

"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу", — написав Кулеба.

За словами головного українського дипломата, Москва за надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей.

"Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернуться до своїх обов'язків", — резюмував Кулеба.

Вихід РФ із "зернової угоди": що відомо

У Міністерстві оборони Росії 29 жовтня заявили, що більше не братимуть участі у відправленні українського зерна за кордон.

"Російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", — сказано в повідомленні.

Серед причин виходу РФ з угоди в профільному міністерстві назвали збройну атаку на військові кораблі Росії та цивільні судна, яку нібито організували Збройні сили України за підтримки Великої Британії.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в Севастополі пролунали вибухи. У місті перекрили рейд, не ходили пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.

Фокус також писав, що 6 вересня Володимир Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, тому що країни ЄС постачають виключно собі, а не державам, що розвиваються. Він не виключив, що обговорить це питання з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.