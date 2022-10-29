Мы предупреждали: Кулеба отреагировал на заявление РФ о выходе из "зернового соглашения"
По словам министра иностранных дел Украины, Москва нашла повод для того, чтоб устроить "голодные игры" и расшатать ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.
Шаг России по выходу из Черноморской зерновой инициативы был прогнозированным и ожидаемым для Украины. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей официальной странице в Твиттере.
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу", — написал Кулеба.
По словам главного украинского дипломата, Москва по надуманному предлогу блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей.
"Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернутся к своим обязанностям", — резюмировал Кулеба.
Выход РФ из "зерновой сделки": что известно
В Министерстве обороны России 29 октября заявили, что больше не будут участвовать в отправке украинского зерна за границу.
"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении.
Среди причин выхода РФ из соглашения в профильном министерстве назвали вооруженную атаку на военные корабли России и гражданские суда, которую якобы организовали Вооруженные силы Украины при поддержке Великобритании.
Напомним, утром 29 октября в Севастополе прозвучали взрывы. В городе перекрыли рейд, не ходили паромы и катера, а движение между районами возможно было лишь на автобусах.
Фокус также писал, что 6 сентября Владимир Путин предложить ограничить экспорт зерна из Украины, потому что страны ЕС поставляют исключительно себе, а не развивающимся государствам. Он не исключил, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.