Мы предупреждали: Кулеба отреагировал на заявление РФ о выходе из "зернового соглашения"

По словам министра иностранных дел Украины, Москва нашла повод для того, чтоб устроить "голодные игры" и расшатать ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

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Шаг России по выходу из Черноморской зерновой инициативы был прогнозированным и ожидаемым для Украины. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей официальной странице в Твиттере.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу", — написал Кулеба.

По словам главного украинского дипломата, Москва по надуманному предлогу блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей.

"Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернутся к своим обязанностям", — резюмировал Кулеба.

Выход РФ из "зерновой сделки": что известно

В Министерстве обороны России 29 октября заявили, что больше не будут участвовать в отправке украинского зерна за границу.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении.

Среди причин выхода РФ из соглашения в профильном министерстве назвали вооруженную атаку на военные корабли России и гражданские суда, которую якобы организовали Вооруженные силы Украины при поддержке Великобритании.

Напомним, утром 29 октября в Севастополе прозвучали взрывы. В городе перекрыли рейд, не ходили паромы и катера, а движение между районами возможно было лишь на автобусах.

Фокус также писал, что 6 сентября Владимир Путин предложить ограничить экспорт зерна из Украины, потому что страны ЕС поставляют исключительно себе, а не развивающимся государствам. Он не исключил, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.