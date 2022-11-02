"Після переговорів": Росія повертається до реалізації "зернової угоди", — Ердоган

Міноборони РФ заявляє, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати письмові гарантії від України щодо невикористання "зернового коридору" для ведення бойових дій проти РФ.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вивезення зернової продукції з України знову можливе, а "зерновий коридор" відкрито, як це було раніше. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

За його словами, домовленості досягнуто після переговорів з Росією та Україною.

Слова Ердогана також підтвердили до Міністерства оборони РФ і заявляють, що повернулися до реалізації "зернової ініціативи". У відомстві сказали, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати письмові гарантії від України щодо невикористання "зернового коридору" для ведення бойових дій проти РФ.

"Російська Федерація вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми і відновлює реалізацію угоди", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Україні?

Українська влада на момент написання матеріалу ніяк не прокоментувала повернення РФ до "зернової угоди".

Призупинення РФ "зернової угоди"

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони РФ оголосило про призупинення "зернової угоди" після нібито атаки України за допомогою безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

За версією російського оборонного відомства, дрони Севастополем нібито запустили з цивільного судна, яке мало вивозити зерно. Безпілотники летіли в зоні "зернового коридору", але згодом змінили маршрут.

У МЗС України заявили, що своїм рішенням Росія знайшла привід для того, щоб влаштувати "голодні ігри" та розхитати ситуацію з продовольчою безпекою у світі.

Проте в ООН повідомляли, що зернова угода діятиме всупереч загрозам Росії. За задумами відомства, інспектори ООН разом із Туреччиною могли б перевіряти судна, які перевозять зерно з українських портів замість РФ. Крім того, навіть після виходу Росії із "зернової угоди" судна з продовольством виходили з українських портів.