В ООН підтвердили роботу зернового коридору у Чорному морі ще на один день

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в рамках зернової ініціативи завтра з одеського порту вийдуть вісім суден із сільгосппродукцією.

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Організація об'єднаних націй підтвердила Україні, що "зерновим коридором" у Чорному морі судна проходитимуть ще мінімум один день. Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, завтра, 3 листопада, з одеських портів вийдуть вісім суден із українською агропродукцією.

"Чорноморська зернова ініціатива триває. Очікується, що в четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть 8 суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", — написав міністр у Twitter.

Зазначимо, що Секретаріат ООН у Спільному координаційному центрі повідомив, що сьогодні, 2 листопада, переміщення суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи не планується. Проте перевірка суден представниками ООН та Туреччини продовжуються, незважаючи на призупинення процесу через вихід Росії із "зернової угоди". Так, інспектори ООН та Туреччини провели 36 перевірок на борту суден, що відбувають, повідомила організація.

"Секретаріат ООН знову заявляє, що переміщення та інспекції, проведені після того, як Російська Федерація призупинила свою участь у діяльності з імплементації у Спільному координаційному центрі, є тимчасовим та надзвичайним заходом", — йдеться у заяві ООН.

Нагадаємо, після виходу Росії із "зернової угоди" через гуманітарний коридор за три дні пройшли 17 суден. Водночас ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10, завдяки чому вдалося скоротити затори у Босфорі.

31 жовтня в ООН заявили, що чорноморська зернова ініціатива залишається чинною, незважаючи на призупинення участі в ній Росії. За словами заступника генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, організація взаємодіятиме з росіянами як посередники та вирішуватиме підняті нею питання.