Зернова угода діятиме всупереч загрозам Росії, — ООН

Москва заявляє про бажання контролювати прохід кораблів через зерновий коридор. Інспектори ООН разом із Туреччиною готуються перехопити цю ініціативу.

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) вважає зернову угоду чинною, незважаючи на загрози Росії. Про це сказав на брифінгу після засідання Ради Безпеки ООН заступник генерального секретаря організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

"Ми твердо вважаємо, що чорноморська зернова ініціатива залишається чинною, незважаючи на призупинення участі в ній Росії", — заявив він.

Інспектори ООН перевірятимуть судна, які перевозять зерно з українських портів.

Гріффітс наголосив на тому, що Москва не припинила дію зернової угоди і не вийшла з неї, а лише призупинила участь у ній на невизначений термін.

"Як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються з України. Разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною перевірятимемо ці судна", — пояснив заступник генсека ООН.

ООН взаємодіятиме з росіянами як посередники та вирішуватиме підняті нею питання.

"Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", — резюмував Гріффітс.

Нагадаємо, що РФ не збирається виконувати угоди про проходження кораблів через зерновий коридор і вважає Чорне море зоною бойових дій. Москва заявляє, що не дозволить суднам проходити без огляду.

За даними Мінінфраструктури України, Росія заблокувала 218 суден, які возили агропродукти в межах зернової угоди.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш відклав участь у саміті Ліги арабських держав, коли дізнався про вихід Росії із зернової угоди. Туреччина переконує РФ передумати й вірить в успіх переговорів.