Росія заблокувала 218 суден із зерном з України, – Мінінфраструктури

Блокада зернового коридору розпочалася у вересні — росіяни штучно затягували перевірки суден, зауважили у Києві. Україна за час дії угоди експортувала понад 9 млн тонн продовольства.

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Росія, вийшовши із зернової угоди, заблокувала 218 суден, які возили зерно з України в рамках домовленостей. Про це повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури України.

"У зв'язку з тим, що українська сторона на 30 жовтня не має дозволу від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковано на своїх поточних позиціях", — зазначили у міністерстві.

Із зазначеної кількості:

95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів і чекають на інспекцію для відправки до кінцевого споживача,

101 судно чекає на інспекцію входу в українські порти,

22 завантажені судна чекають на вихід з українських портів.

За інформацією Мінінфраструктури, реалізація ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та агропродукції через українські порти має тільки гуманітарний характер. Україна водночас не порушила жодного із пунктів ініціативи.

[ + – ] Україні вдалося експортувати понад 9 млн тонн продовольства Фото: Укринформ

"Українська сторона не зупиняла рух вантажів через зерновий коридор, незважаючи на російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Було зафіксовано 15 випадків наближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних судів, які беруть участь в ініціативі", — йдеться у повідомленні. .

Мінінфраструктури зауважило, що фактична блокада зернового коридору Росією розпочалася ще у вересні. Окупанти штучно затягували та зменшували кількість інспекцій.

Це призвело до створення черги зі 176 суден із 2,1 млн тонн агропродукції на борту. З моменту виходу першого судна, за даними міністерства, вдалося експортувати понад 9 млн тонн продовольства.

Із зазначеного обсягу понад 5 мільйонів тонн пішло до країн Африки та Азії. У рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці, повідомили чиновники.

Росія продовжить діалог з Туреччиною та ООН щодо зернової угоди

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі повідомив про вихід шести суден з українських портів у Чорне море в рамках зернової угоди. На їхньому борту — понад 186 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування, кораблі ще не увійшли до морського гуманітарного коридору.

Росія сьогодні повідомила СКЦ про продовження діалогу з Туреччиною та ООН щодо актуальних питань угоди. Москва призупинила на невизначений термін участь у реалізації ініціативи.

"Делегація РФ висловила готовність до дистанційної взаємодії з питань, які потребують негайного рішення від СКЦ", — зазначили у центрі.

Нагадаємо, що Москва не готова говорити про можливість повернення в зернову угоду. Кремль хоче встановити всі обставини атаки на кораблі у Севастопольській бухті.

Анкара впевнена в успішних переговорах про повернення Москви до зернової угоди. В ООН говорять про серйозний вплив скасування зернових угод на виробництво та ціни на продукти харчування.