"Параноїдальна маячня": РНБО вважає вихід РФ із зернової угоди "осіннім загостренням" Кремля

Понад 200 суден було заблоковано після виходу Москви із зернової угоди. Коментуючи цю ситуацію, Олексій Данілов згадав, як попередники кремлівської влади влаштували в Україні голодомор для знищення людей.

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Версія російського Міноборони про нібито запуск безпілотників до Севастопольської бухти з борту цивільного судна — це параноїдальна маячня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в етері єдиного телемарафону.

"Параноїдальна маячня. Якесь осіннє загострення у представників РФ, це просто неможливо. Кораблі, що виходять із зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні (повномасштабної війни, — ред.). Те, що вони вигадують, — параноїдальні речі і що далі — то більше", — зауважив він.

Данілов упевнений, що загарбники опинилися у дуже складній ситуації і зараз намагаються вигадати будь-які приводи для виходу із зернової угоди. У зв'язку з цим Данілов згадав чутки про розробку в Україні "брудної бомби".

"У них щодня нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали зважати. Чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", — зазначив український чиновник.

Ситуація після закриття зернового коридору, на думку Данілова, стане непростою, бо мільйони людей можуть залишитись без продовольства.

"У РФ вже були приклади, коли у 1937 році їхні попередники створили в Україні голодомор, щоб знищити нас як націю. Ось їхні вчителі, у яких вони навчаються", — сказав він.

Скасування зернової угоди: заблоковано 218 суден

За даними Міністерства інфраструктури України, 218 суден було заблоковано на поточних позиціях після рішення Москви про вихід із "зернової угоди", з них:

95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів і чекають на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача,

101 судно чекає на інспекцію входу в українські порти,

22 завантажені судна чекають виходу з українських портів.

Продовження зернової угоди — позиція Росії

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко вважає, що поки рано говорити про можливість повернення Росії в зернову угоду. Це стане можливим, як зазначив чиновник, лише після того, як стануть відомими всі обставини атаки на кораблі Чорноморського флоту в акваторії Севастополя.

За словами дипломата, ця ситуація порушила усі досягнуті домовленості. У Москві закликали скликати засідання Ради Безпеки ООН та обговорити проблему, зауважили у МЗС РФ.

Росіяни розраховують на контакти з ООН та Туреччиною щодо зернової угоди. Руденко каже, що вони пройдуть найближчим часом.

Зазначимо, що турецькі чиновники ведуть із російськими колегами переговори про повернення Москви до зернової угоди. В Анкарі впевнені, що зможуть досягти прогресу.

За оцінками ООН, зернова угода може врятувати близько 100 мільйонів людей від бідності та голоду. Україна вимушено зупинила вивіз зерна через дії Росії.