"Параноидальный бред": СНБО считает выход РФ из зерновой сделки "осенним обострением" Кремля
Более 200 судов оказались заблокированы после выхода Москвы из зернового соглашения. Комментируя эту ситуацию, Алексей Данилов вспомнил, как предшественники кремлевских властей устроили в Украине голодомор для уничтожения людей.
Версия российского Минобороны о якобы запуске беспилотников в Севастопольскую бухту с борта гражданского судна — это параноидальный бред. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.
"Параноидальный бред. Какое-то осеннее обострение у представителей РФ, это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране (полномасштабной войны, — ред.). То, что они придумывают — параноидальные вещи и чем дальше — тем больше", — заметил он.
Данилов уверен, что захватчики оказались в очень сложной ситуации и сейчас пытаются выдумать любые поводы для выхода из зерновой сделки. В связи с этим Данилов вспомнил о слухах про разработку в Украине "грязной бомбы".
"У них каждый день новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними начали считаться. Можно ли считаться с террористами? Я не знаю", — отметил украинский чиновник.
Ситуация после закрытия зернового коридора, по мнению Данилова, станет непростой, потому что миллионы людей могут остаться без продовольствия.
"В РФ уже были примеры, когда в 1937 году их предшественники создали в Украине голодомор, чтобы уничтожить нас как нацию. Вот их учители, у которых они учатся", — заключил он.
Отмена зерновой сделки: заблокировано 218 судов
По данным Министерства инфраструктуры Украины, 218 судов оказались заблокированы на текущих позициях после решения Москвы о выходе из "зерновой сделки", из них:
- 95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю,
- 101 судно ожидает инспекции входа в украинские порты,
- 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.
Продолжение зерновой сделки — позиция России
Замглавы МИД России Андрей Руденко считает, что пока рано говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку. Это станет возможным, как отметил чиновник, только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя.
По словам дипломата, эта ситуация нарушила все достигнутые договоренности. В Москве призвали созвать заседание Совета Безопасности ООН и обсудить проблему, заметили в МИД РФ.
Россияне рассчитывают на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке. Руденко говорит, что они пройдут в ближайшее время.
Отметим, что турецкие чиновники ведут с российскими коллегами переговоры о возврате Москвы к зерновому соглашению. В Анкаре уверены, что смогут достичь прогресса.
По оценкам ООН, зерновая сделка может спасти около 100 миллионов человек от крайней нищеты и голода. Украина вынужденно остановила вывоз зерна из-за действий России.