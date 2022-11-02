В ООН подтвердили работу зернового коридора в Черном море еще на один день

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках зерновой инициативы завтра из одесского порта выйдут восемь судов с сельхозпродукцией.

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Организация объединенных наций дала подтверждение Украине того, что по "зерновому коридору" в Черном море суда будут проходить еще минимум один день. Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут восемь судов с украинской агропродукцией.

"Черноморская зерновая инициатива продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", — написал министр в Twitter.

Отметим, что Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщил о том, что сегодня, 2 ноября, перемещение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не планируется. Однако проверка судов представителями ООН и Турции продолжаются, несмотря на приостановку процесса из-за выхода России из "зернового соглашения". Так, инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок на борту отбывающих судов, сообщила организация.

"Секретариат ООН вновь заявляет, что перемещения и инспекции, проведенные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в деятельности по имплементации в Совместном координационном центре, являются временной и чрезвычайной мерой. ", — говорится в заявлении ООН.

Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" через гуманитарный коридор за три дня прошли 17 судов. При этом ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10, благодаря чему удалось сократить затор в Босфоре.

31 октября В ООН заявили, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России. По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, организация будет взаимодействовать с россиянами как посредники и решать поднятые ею вопросы.