"Зерновой коридор" в Черном море временно прекращает действовать, — ООН

С момента выхода России из "зернового соглашения" через гуманитарный коридор к украинским портам прошло 17 судов, в том числе два стали под загрузку.

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За три дня, прошедших после выхода России из "зернового соглашения", гуманитарным коридором в Черном море в обоих направлениях прошли 17 судов, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По его данным, 1 ноября из портов "Черноморск" и "Южный" вышли еще три судна, которые доставят 85 тыс. тонн украинской агропродукции в Африку и Европу. Также украинские порты приняли два танкера, которые загрузятся маслом для Иордании и Румынии.

В министерстве отметили, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10. Благодаря этому удалось сократить "пробку", в которой оказались суда из-за попыток россиян блокировать проведение инспекций в проливе Босфор.

В результате 31 октября Совместный координационный центр (СКЦ) проверил 46 судов с 1,7 млн ​​тонн украинской агропродукции, которые уже отправились в порты назначения. Очередь из судов, ожидающих инспекции в Босфоре, сократилась до 147 как на выход, так и на вход.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что за три месяца реализации "Зерновой инициативы" из Украины на 422 судах вывезли около 10 млн тонн агропродукции. За это время экспортные показатели могли бы быть на 30-40% больше, если бы Россия не чинила препятствий.

В то же время пресс-служба СКЦ сообщила, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках "зерновой инициативы" на 2 ноября. В СКЦ отметили, что эта мера временная.

Напомним, 29 октября Россия объявила о выходе из "зернового соглашения". Поводом для этого стала атака на военно-морскую базу россиян в оккупированном Севастополе. Россияне предупредили, что не могут гарантировать безопасность судов, которые пройдут по гуманитарному коридору.

Уже 30 октября стало понятно, что угрозы РФ решили проигнорировать: ООН, Турция и Украина согласовали на 31 октября план прохождения по коридору для 16 судов, находящихся в турецких водах. Россию лишь уведомили об этом, а гарантом безопасности фактически выступила Турция. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается убедить своего российского коллегу Владимира Путина вернуться к выполнению соглашения, чтобы не допустить продовольственного кризиса.