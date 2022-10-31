РФ лишь уведомили: Украина, Турция и ООН согласовали движение по "зерновому коридору"

В Мининфраструктуры сообщили, что в рамках зерновой инициативы из украинских портов вышли 12 судов с 354 500 тонн агропродукции, которые направились в страны Африки, Азии и Европы.

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Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали в воскресенье план движения 31 октября для 16 судов, находящихся в турецких водах. Решение было принято после того, как Россия приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе, которая позволяет экспортировать продовольствия из украинских портов. Об этом говорится в заявлении Совместного координационного центра в Стамбуле.

Сообщается, что план по морскому гуманитарному коридору для 16 судов (12 исходящих и 4 прибывающих) было согласовано сторонами на 31 октября. Российская сторона была лишь проинформирована об этом.

"В соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), все участники координируют свои действия с соответствующими военными и другими компетентными органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы", — говорится в заявлении.

Кроме того было отмечено, что для продолжения реализации инициативы было предложено, чтобы делегации Турции и ООН предоставили 31 октября 10 инспекционных групп с целью проверки 40 убывающих судов. В рамках зерновой инициативы в настоящее время в Стамбуле зарегистрировано 97 судов с грузом и 15 судов, прибывающих для инспекции СКЦ, еще 89 судов подали заявки на присоединение к инициативе.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что сегодня, 31 октября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

"Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН", — сообщает Мининфраструктуры.

Напомним, экспорт агропродукции черноморскими путями был приостановлен после того, как Россия заявила о выходе из зерновой сделки. В частности из порта не мог выйти балкер IKARIA ANGEL, на борту которого находится 40 000 тонн украинского зерна.

Россия заблокировала 218 судов, которые экспортировали зерно из Украины в рамках инициативы по безопасной транспортировке агропродукции по Черному морю. По данным Мининфраструктуры, фактическая блокада зернового коридора Россией началась еще в сентябре.