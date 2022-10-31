РФ лише повідомили: Україна, Туреччина та ООН погодили рух "зерновим коридором"

У Мінінфраструктурі повідомили, що в рамках зернової ініціативи з українських портів вийшли 12 суден із 354 500 тонн агропродукції, які вирушили до країн Африки, Азії та Європи.

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Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили у неділю план руху 31 жовтня для 16 суден, що перебувають у турецьких водах. Рішення було ухвалено після того, як Росія призупинила свою участь у чорноморській зерновій ініціативі, яка дає змогу експортувати продовольства з українських портів. Про це йдеться у заяві Спільного координаційного центру у Стамбулі.

Повідомляється, що план з морського гуманітарного коридору для 16 суден (12 вихідних та 4 прибувають) було погоджено сторонами 31 жовтня. Російську сторону було лише поінформовано про це.

"Відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), всі учасники координують свої дії з відповідними військовими та іншими компетентними органами для забезпечення безпечного проходу комерційних судів у рамках Чорноморської зернової ініціативи", — йдеться у заяві.

Крім того, було зазначено, що для продовження реалізації ініціативи запропонували, щоб делегації Туреччини та ООН надали 31 жовтня 10 інспекційних груп з метою перевірки 40 суден. У рамках зернової ініціативи наразі у Стамбулі зареєстровано 97 суден із вантажем та 15 судів, що прибувають для інспекції СКЦ, ще 89 суден подали заявки на приєднання до ініціативи.

У Міністерстві інфраструктури України уточнили, що сьогодні, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден із 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка є на межі голоду.

"Це сьоме судно, зафрахтоване у рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН", — повідомляє Мінінфраструктура.

Нагадаємо, експорт агропродукції чорноморськими шляхами було припинено після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди. Зокрема, з порту не міг вийти балкер IKARIA ANGEL, на борту якого знаходиться 40 000 тонн українського зерна.

Росія заблокувала 218 суден, які експортували зерно з України в рамках ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем. За даними Мінінфраструктури, фактична блокада зернового коридору Росією розпочалася ще у вересні.