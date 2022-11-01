"Нужен конструктивный подход": Эрдоган поговорил с Путиным о разрешении зернового кризиса

Президент Турции провел телефонный разговор с главой Кремля. Эрдоган выразил надежду, что стороны "наладят сотрудничество" для разрешения ситуации с транспортировкой зерна из Украины.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию с зерновой сделкой и вывоз зерна из украинских портов по Черному морю. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента.

Как уточняется, во время разговоры лидеры двух держав обговорили события, касающиеся войны России против Украины.

Эрдоган, в частности, заявил, что Турция пытается разрешить проблемы, связанные с выполнением Стамбульского соглашения по поставкам зерна (так называемая зерновая сделка).

Президент Турции выразил уверенность, что все стороны смогут наладить коммуникацию.

По словам Эрдогана, если Украины, западные партнеры и Россия смогут разрешить зерновой кризис с помощью "конструктивного подхода", то это позволит Киеву и Москве вернуться к вопросу мирных переговоров.

Напомним, Россия заявила, что не собирается выполнять соглашения о проходе кораблей через зерновой коридор и считает Черное море зоной боевых действий. В Москве говорят, что не позволит судам проходить без досмотра.

30 октября стало известно, что РФ заблокировала 218 судов с зерном из Украины, которые выходили из портов в рамках договоренностей. Киев при этом не нарушил ни одного из пунктов инициативы.

В то же время, ООН считает зерновую сделку действующей, несмотря на угрозы России.