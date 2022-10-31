"Ничем не обязаны": Россия хочет взяться за пропуск судов по зерновому коридору

Василий Небензя назвал Черное море зоной боевых действий. Москва не позволит судам проходить без досмотра и собирается проверять все сухогрузы с зерном.

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Россия отказалась выполнять заключенные без ее участия соглашения о проходе кораблей через зерновой коридор в Черном море. Об этом заявил российский представитель в ООН Василий Небензя, сообщило агентство "РИА Новости".

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. Принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — цитируют его пропагандисты.

По мнению Небензи, Черное море остается зоной боевых действий. Россия не позволит судам проходить без досмотра и будет самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования, сказал он.

Москва скоро собирается детализировать выводы и подходы к реализации зерновой сделки, заметил российский представитель.

Москва удивлена взрывами в Севастополе

Василий Небензя обвинил войска Украины в атаке на корабли Черноморского флота и заявил, что это ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки.

Киев, по его оценке, нарушил стамбульские договоренности от 22 июля и "использовал зерновой коридор в военно-диверсионных целях".

[ + – ] Небензя обвинил войска Украины в атаке на корабли Черноморского флота Фото: Скриншот

Россия увидела попытки "искусственно форсировать" досмотр судов в рамках зерновой сделки. Москва удивлена, что в ООН не осудили атаку на корабли Черноморского флота, отметил постпред.

"Руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности… Секретариат ООН сначала оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую, а теперь закрывает глаза на ее использование в военных целях", — заявил он.

Небензя считает, что заявления Запада об угрозе продовольственной безопасности от действий РФ — это "попытка переложить с больной головы на здоровую".

Нашли повод для "голодных игр" — позиция Украины по выходу РФ из зерновой сделки

В Киеве говорят, что Украина вынужденно остановила вывоз зерна из-за выхода России из зернового соглашения. Из украинского порта 30 октября должно было выйти судно "IKARIA ANGEL" с 40 тыс. тонн зерна. Груз предназначался для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Глав МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия нашла повод для "голодных игр". Выход Москвы из черноморской инициативы, по его словам, был прогнозированным и ожидаемым.

СНБО Украины называют обвинения Минобороны РФ о якобы запуске беспилотников в Севастопольскую бухту "параноидальным бредом".