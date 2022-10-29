Росія заявила про вихід із "зернової угоди", — Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили, що більше не братимуть участі у відправленні українського зерна за кордон через інцидент із кораблями в Чорному морі, які нібито зазнали атаки з повітря.

Related video

Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після інциденту з кораблями Чорноморського флоту, що стався в суботу, 29 жовтня. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

"Російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", — сказано в повідомленні.

Серед причин виходу РФ із угоди в профільному міністерстві назвали збройну атаку на військові кораблі Росії та цивільні судна, яку нібито організували Збройні сили України за підтримки Великої Британії.

Вибухи в Севастополі 29 жовтня: що сталося

Уранці 29 жовтня в Севастополі пролунали вибухи. У місті перекрили рейд, не ходили пороми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами.

Дещо пізніше в Міністерстві оборони Росії заявили, що внаслідок ранкових вибухів в окупованому Севастополі незначне пошкодження отримали морський тральщик "Іван Голубець", а також боносіткова загорожа в бухті Південна.

В оборонному відомстві РФ звинуватили Збройні сили України в атаках на окуповане місто. Окупанти стверджують, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.

Після цього Росія також звинуватила Велику Британію в атаці на військові кораблі в Севастополі. Як стверджує офіційний речник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великобританії навчили військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ в місті Очаків Миколаївської області, а також підготували удари по кораблях в акваторії Севастополя. Крім того, той же підрозділ британських ВМС спланував і влаштував вибух на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" в Балтійському морі 26 вересня.

Нагадаємо, 26 липня в Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), який був організований для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру оглядатимуть судна із зерном.

Фокус також писав про те, що 6 вересня Володимир Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, тому що країни ЄС постачають виключно собі, а не державам, що розвиваються. Він не виключив, що обговорить це питання із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.