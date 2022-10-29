Россия заявила о выходе из "зернового соглашения", — Минобороны РФ

В Министерстве обороны России заявили, что больше не будут участвовать в отправке украинского зерна за границу из-за инцидента с кораблями в Черном море, которые якобы подверглись атаке с воздуха.

Related video

Москва прекращает участие в реализации "зернового соглашения" после инцидента с кораблями Черноморского флота, который произошел в субботу, 29 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказано в сообщении.

Среди причин выхода РФ из соглашения в профильном министерстве назвали вооруженную атаку на военные корабли России и гражданские суда, которую якобы организовали Вооруженные силы Украины при поддержке Великобритании.

Взрывы в Севастополе 29 октября: что произошло

Утром 29 октября в Севастополе прозвучали взрывы. В городе перекрыли рейд, не ходили паромы и катера, а движение между районами возможно было лишь на автобусах.

Несколько позже в Министерстве обороны России заявили, что в результате утренних взрывов в оккупированном Севастополе незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

В оборонном ведомстве РФ обвинили Вооруженные силы Украины в атаках на оккупированный город. Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы задействовали 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.

После этого Россия также обвинила Великобританию в атаке на военные корабли в Севастополе. Как утверждает официальный спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков, инструкторы одного из подразделений Военно-морских сил Великобритании обучили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ в городе Очаков Николаевской области, а также подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя. Кроме того, то же подразделение британских ВМС спланировало и устроило взрыв на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море 26 сентября.

Напомним, 26 июля, в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН. Сотрудники Центра будут досматривать суда с зерном.

Фокус также писал о том, что 6 сентября Владимир Путин предложить ограничить экспорт зерна из Украины, потому что страны ЕС поставляют исключительно себе, а не развивающимся государствам. Он не исключил, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.