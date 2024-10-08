Польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною: деталі

Польські аграрії анонсували відновлення блокади на одному з пунктів пропуску на україно-польському кордоні. Їхня акція, як вони заявили, триватиме до кінця 2024 року.

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Польські фермери оголосили про проведення майбутньої акції біля україно-польського кордону, де планують частково обмежити пересування одним з пропускних пунктів до кінця поточного року. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

В заяві ДМС вказано, що відповідну інформацію вони отримали від своїх польських колег.

"Місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика — Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", — повідомили в ДМС.

В митній службі додали, що наразі оформлення транспорту відбувається в штатному режимі, а у випадку початку страйку та зміни ситуації з роботою пункту пропуску буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, на початку травня очільник Мінагрополітики України Тарас Качка повідомив, що блокування кордону польськими фермерами вже завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України, а втрати та збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

4 червня поляки відновили блокаду українського кордону біля пункту пропуску "Хребенне". Тоді польські фермери протестували проти ввезення зернових культур на територію країни, заблокувавши рух 33 автівок.