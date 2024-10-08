Польские фермеры анонсировали новую блокаду границы с Украиной: детали

Польские аграрии анонсировали возобновление блокады на одном из пунктов пропуска на украино-польской границе. Их акция, как они заявили, продлится до конца 2024 года.

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Польские фермеры объявили о проведении предстоящей акции возле украино-польской границы, где планируют частично ограничить передвижение одним из пропускных пунктов до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

В заявлении ГМС указано, что соответствующую информацию они получили от своих польских коллег.

"Местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медыка — Шегыни" с 8 октября по 31 декабря 2024 года", — сообщили в ГТС.

В таможенной службе добавили, что сейчас оформление транспорта происходит в штатном режиме, а в случае начала забастовки и изменения ситуации с работой пункта пропуска будет сообщено позже.

Напомним, в начале мая глава Минагрополитики Украины Тарас Качка сообщил, что блокирование границы польскими фермерами уже нанесло существенный ущерб промышленным производителям Украины, а потери и убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

4 июня поляки возобновили блокаду украинской границы возле пункта пропуска "Хребенне". Тогда польские фермеры протестовали против ввоза зерновых культур на территорию страны, заблокировав движение 33 автомобилей.