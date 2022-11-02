Путин подтвердил, что Россия вернулась к участию в зерновом соглашении (видео)

Российский президент потребовал от Украины гарантий безопасности для Черноморского флота РФ. По словам Путина, Россия останется в зерновой сделке в том случае, если Киев "больше не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях".

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что дал указания Министерство обороны о возобновлении участия в зерновом соглашении. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Путин утверждает, что до этого Киев якобы использовал гуманитарный коридор для нанесения ударов по российским кораблям. Поэтому глава страны-агрессора потребовал у Украины "гарантий безопасности" для Черноморского флота РФ в рамках работы зернового коридора.

"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", –– высказался Путин.

Он отметил, что роль посредника в "прояснении ситуации" взяла на себя Турция.

"Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", –– добавил глава Кремля.

При этом Россия также пообещала не препятствовать поставкам зерна из Украины в Турцию.

Путин уточнил, что Кремль готов покрыть расходы по поставкам зерна беднейшим странам мира, которое они должны были получить в рамках зернового соглашения.

Ранее о том, что Россия согласилась вернуться к зерновому соглашению, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, договоренность достигнута после переговоров с Россией и Украиной.

31 октября в ООН заявили, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России.