Путін підтвердив, що Росія повернулася до участі у зерновій угоді (відео)

Російський президент вимагає від України гарантій безпеки для Чорноморського флоту РФ. За словами Путіна, Росія залишиться в зерновій угоді у тому випадку, якщо Київ "більше не використовуватиме гуманітарний коридор у військових цілях".

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Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що дав вказівки Міністерство оборони про поновлення участі у зерновій угоді. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Путін стверджує, що до цього Київ нібито використав гуманітарний коридор для завдання ударів по російських кораблях. Тому глава держави-агресора вимагає в України "гарантій безпеки" для Чорноморського флоту РФ у межах роботи зернового коридору.

"Ми вимагали від української сторони запевнень і гарантій у тому, що нічого подібного в майбутньому відбуватись не буде, що гуманітарні коридори не використовуватимуть для військових цілей", — висловився Путін.

Він зазначив, що роль посередника у "проясненні ситуації" взяла на себе Туреччина.

"Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому випадку, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені", — додав глава Кремля.

Водночас Росія також пообіцяла не перешкоджати постачанню зерна з України до Туреччини.

Путін уточнив, що Кремль готовий покрити витрати на постачання зерна найбіднішим країнам світу, яке вони мали отримати в межах зернової угоди.

Раніше про те, що Росія погодилася повернутися до зернової угоди, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, домовленості досягнуто після переговорів з Росією та Україною.

31 жовтня в ООН заявили, що чорноморська зернова ініціатива залишається чинною, попри призупинення участі в ній Росії.