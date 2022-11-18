Для бідних країн: Україна закупила 50 тисяч тонн зерна для Ефіопії та Сомалі

Завдяки українській гуманітарній ініціативі, країни Африки зможуть уникнути голоду. Крім того, вдалось знизити ціни на зерно.

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Україна виділила 420 мільйонів гривень із резервного фонду на закупівлю зерна для африканських країн у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю виданню DW.

За словами Сольського, ініціатива Grain from Ukraine має мінімізувати ризики голоду в бідних африканських країнах. Він також зазначив, що програма може бути реалізована лише за умови функціонування зернового коридору. Міністр наголосив, що завдяки "зерновій угоді" країни Африки отримали продовольство, а ціни на зерно знизилися.

"Перші два кораблі йдуть до Ефіопії та Сомалі. Одне судно вже вийшло, друге у грудні має стати під завантаження. Країни, які можуть приєднатися до цього процесу, визначаються під час переговорів між МЗС України, World Food Programm, а також іншими африканськими країнами — Єменом, Суданом, Конго, Нігерією", — заявив міністр.

Микола Сольський також наголосив на тому, що гуманітарну ініціативу України підтримують й інші країни. Наприклад, Німеччина і Японія виділили кошти на фрахт перших кораблів із продовольством.

Для наступних постачань українське зерно купуватимуть треті країни після відповідних переговорів і тендерів. Міністр зазначає, що зернова продукція купується у трейдерів, які до цього купили її у вітчизняних фермерів.

У разі потреби кількість суден, що доставляють зерно на африканський континент, зростатиме. Крім того, обсяги постачання залежать від стану української енергетичної інфраструктури та наявності портів у тих чи інших країнах.

Нагадаємо, що в Україні запропонували збільшити обсяг експорту агропродукції за рахунок додавання до "зернового коридору" порту в Миколаєві. Крім того, у Стамбулі було ухвалено рішення про продовження дії зернового коридору.

Ще Фокус писав про те, що Росія просить про зняття санкцій в обмін на "зернову угоду. У Кремлі хочуть, щоб "Россільгоспбанк" зміг проводити платежі за російське продовольство.