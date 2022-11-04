Санкції тиснуть: РФ просить зняти санкції в обмін на "зернову угоду", — ЗМІ

Якщо вимоги РФ задовольнять, стверджують журналісти, то державний банк РФ отримає помітну роль у міжнародній торгівлі зерном

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Росія знову погрожує вийти із "зернової угоди", якщо Захід не погодиться скасувати санкції проти державного "Россільгоспбанку". Як повідомляє видання Reuters, це прохання росіяни озвучили під час переговорів про продовження угоди про постачання продовольства з України.

Якщо вимоги Росії будуть задоволені, то "Россільгоспбанк", який досі не відігравав значної ролі у міжнародній торгівлі зерном, зможе проводити платежі за російське зерно та інші продукти харчування. Наразі такими платежами займаються міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків у Швейцарії.

На думку російської сторони санкції, введені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, заблокували російським торговцям зерном та добривами обробку платежів та доступ до судів, страхових компаній та портів. Джерело Reuters в ООН на умовах анонімності повідомило, що спрощення платежів за російські продукти харчування та добрива через "Россільгоспбанк" зараз обговорюється з ЄС та іншими сторонами.

Зазначимо, що російський "Россільгоспбанк" з 14 червня відключив Європейський Союз від міжнародної системи банківських платежів SWIFT. Шостий пакет санкцій, в якому прописано цю процедуру, було погоджено послами країн Євросоюзу наприкінці травня, а офіційний реліз з новими обмеженнями оприлюднили 3 червня.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди". Приводом стала атака на військово-морську базу росіян в окупованому Севастополі. Росіяни попередили, що не можуть гарантувати безпеку суден, які пройдуть гуманітарним коридором.

30 жовтня стало зрозуміло, що погрози РФ вирішили проігнорувати: ООН, Туреччина та Україна погодили на 31 жовтня план проходження коридором для 16 суден, що перебувають у турецьких водах. Росію лише повідомили про це, а гарантом безпеки фактично виступила Туреччина.

Вже 2 листопада Росія вирішила повернутися до реалізації "зернової угоди". Речник російського Міноборони Ігор Конашенков заявив, що Київ нібито взяв на себе додаткові зобов'язання та надав "гарантії" про невикористання зернового коридору у військових цілях.