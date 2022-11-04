Санкции жмут: РФ просит снять санкции в обмен на "зерновое соглашение", - СМИ

Если требования РФ удовлетворят, утверждают журналисты, то государственный банк РФ получит заметную роль в международной торговле зерном

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Россия снова грозится выйти из "зернового соглашения", если Запад не согласиться отменить санкции против государственного "Россельхозбанка". Как сообщает издание Reuters, эту просьбу россияне озвучили во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.

Если требования России будут удовлетворены, то "Россельхозбанк", который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, сможет проводить платежи за российское зерно и другие продукты питания. Сейчас такими платежами занимаются международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.

По мнению российской стороны санкции, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, заблокировали российским торговцам зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам. Источник Reuters в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк сейчас обсуждается с ЕС и другими сторонами.

Отметим, что российский "Россельхозбанк" c 14 июня отключен Европейским Союзом от международной системы банковских платежей SWIFT. Шестой пакет санкций, в котором прописана данная процедура, был согласован послами стран Евросоюза в конце мая, а официальный релиз с новыми ограничениями обнародовали 3 июня.

Напомним, 29 октября Россия объявила о выходе из "зернового соглашения". Поводом для этого стала атака на военно-морскую базу россиян в оккупированном Севастополе. Россияне предупредили, что не могут гарантировать безопасность судов, которые пройдут по гуманитарному коридору.

30 октября стало понятно, что угрозы РФ решили проигнорировать: ООН, Турция и Украина согласовали на 31 октября план прохождения по коридору для 16 судов, находящихся в турецких водах. Россию лишь уведомили об этом, а гарантом безопасности фактически выступила Турция.

Уже 2 ноября Россия решила вернуться к реализации "зернового соглашения". Спикер российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев якобы взял на себя дополнительные обязательства и предоставил "гарантии" о неиспользовании зернового коридора в военных целях.