Для бедных стран: Украина закупила 50 тысяч тонн зерна для Эфиопии и Сомали

Благодаря украинской гуманитарной инициативе, страны Африки смогут избежать голода. Кроме того, удалось снизить цены на зерно.

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Украина выделила 420 миллионов гривен из резервного фонда на закупку зерна для африканских стран в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью изданию DW.

По словам Сольского, инициатива Grain from Ukraine призвана минимизировать риски голода в бедных африканских странах. Он также отметил, что программа может быть реализована только при условии функционирования зернового коридора. Министр подчеркнул, что благодаря "зерновому соглашению", страны Африки получили продовольствие, а цены на зерно снизились.

"Первые два корабля идут в Эфиопию и Сомали. Одно судно уже вышло, двторое в декабре должно стать под загрузку. Страны, которые могут присоединиться к этому процессу, определяются во время переговоров между МИД Украины, World Food Programm, а также другими африканскими странами – Йеменом, Суданом, Конго, Нигерией", — заявил министр.

Николай Сольский также упомянул о том, что гуманитарную инициативу Украины поддерживают и другие страны. К примеру, Германия и Япония выделили средства на фрахт первых кораблей с продовольствием.

Для следующих поставок украинское зерно будут закупать третьи страны после соответствующих переговоров и тендеров. Министр отмечает, что зерновая продукция приобретается у трейдеров, которые до этого купили ее в отечественных фермеров.

В случае необходимости, количество суден, доставляющих зерно на африканский континент будет возрастать. Кроме того, объемы поставок зависят от состояния украинской энергетической инфраструктуры и наличия портов в тех или иных странах.

Напомним, что в Украине предложили увеличить объем экспорта агропродукции за счет включения в "зерновой коридор" порта в Николаеве. Кроме того, в Стамбуле было принято решение о продлении действия зернового коридора.

Еще Фокус писал о том, что Российская Федерация просит о снятии санкций в обмен на "зерновое соглашение. В Кремле хотят, чтобы "Россельхозбанк" смог проводить платежи за российское продовольствие.