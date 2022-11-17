Зерновую инициативу продлили еще на 4 месяца: Украина предложила расширить "коридор"

По словам министра Александра Кубракова, украинская сторона предлагает увеличить объем экспорта агропродукции за счет включения в "зерновой коридор" порта в Николаеве.

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Страны-участники Черноморской зерновой инициативы договорились о продлении действия "зернового коридора" еще на четыре месяца. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это решение было принято только в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция, отмечает министр.

По его словам, экспорт украинской агропромышленной продукции на сегодняшний день остается реальным и действенным инструментом в борьбе с мировым продовольственным кризисом. За время работы Черноморской зерновой инициативы Украина (с 1 августа по сегодняшний день) экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Мы официально обратились к партнерам по Инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и включить в нее порт Николаев. Ожидаем их ответа", — отметил Кубраков.

Также министр подчеркнул важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного Центра. В связи с этим украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся на сегодня проблем.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", — резюмировал Кубраков.

ООН о перспективах зерновой инициативы

В Организации объединенных наций отметили значения Черноморской инициативы в преодолении глобального продовольственного кризиса. В заявлении ООН сказано, что из-за блокировки Россией морских перевозок резко вскочили цены на продовольствие, усугубив и без того сложную ситуацию в области продовольствия по всему миру.

"Зерновой коридор" дал возможность экспортировать агропродукцию в страны, где население наиболее уязвимо перед продовольственным кризисом — сообщается, что 25% всего экспорта было направлено в беднейшие страны Африки и Азии.

Отмечается, что самым экспортируемым товаром является кукуруза – почти 43% от общего объема грузов, за ней следуют пшеница и подсолнечное масло.

[ + – ] Экспорт кукурузы занимает 43% от общего объема грузов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите "Большой двадцатки" призвал страны-участницы присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukrainе. По мнению главы государства, продуктовая программа призвана предотвратить голод в странах Африки и Азии.

По информации журналистов Financial Times Россия намеревается использовать "зерновой коридор" для экспорта аммиачных удобрений. В материале отмечено, что возобновление торговли удобрением принесет Москве дополнительные $2,4 миллиарда.