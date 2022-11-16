Зерновой коридор: Россия намерена возобновить экспорт аммиака по Черному морю, — FT

Журналисты отмечают, что до начала вторжения в Украину Россия экспортировала 2,3 миллиона тонн аммиака. Возобновление торговли удобрением принесет Москве дополнительные $2,4 миллиарда.

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Россия согласится продлить соглашение при посредничестве ООН, позволяющее экспортировать украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из Черного моря. Москва продлит соглашение по "зерновому коридору", чтобы использовать его для экспорта своих аммиачных удобрений. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

Сообщается, что в Кремле, вероятно, согласятся продлить сделку после истечения срока ее действия 19 ноября, но пока неизвестно будет ли Россия стремиться добавить новые условия в обмен на продление или нет. Источник издания сообщил, что российская сторона в ходе переговоров признала важность возобновления экспорта своих аммиачных удобрений и другой сельскохозяйственной продукции.

Обозреватели отмечают, что возобновление работы аммиакопровода, который транспортировал около 2,3 млн тонн аммиака до начала вторжения в Украину, может принести России дополнительные 2,4 млрд долларов. И это в то время, когда западные санкции ограничивают экспорт российских зерновых и удобрения.

Вместе с тем представители в ООН пока воздерживаются от официальных комментариев о перспективах зерновой сделки. Хотя по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, генсек организации Антониу Гутерриш "клятвенно заверил", что выполнение зерновой сделки для него является приоритетным вопросом.

"Дискуссии по продолжению Черноморской зерновой инициативы со всеми сторонами продолжаются на разных уровнях. На данном этапе мы не о чем сообщать", — заявил представитель ООН.

Ранее сообщалось, что Украина намерена продлить зерновую сделку и расширить соглашение. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, Украина желает включить в зерновое соглашение большее портов и товаров, а также продлить срок действия как минимум на год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 15 ноября призвал правительства стран-участниц присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukrainе. По словам главы государства, эта программа способствует предотвращению голода в странах Африки и Азии.