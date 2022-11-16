Зерновий коридор: Росія має намір відновити експорт аміаку Чорним морем, — FT

Журналісти зазначають, що до початку вторгнення в Україну Росія експортувала 2,3 мільйона тонн аміаку. Відновлення торгівлі добривом принесе Москві додаткові $2,4 мільярда.

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Росія погодиться продовжити угоду за посередництва ООН, що дозволяє експортувати українське зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з Чорного моря. Москва продовжить угоду щодо "зернового коридору", щоб використати її для експорту своїх аміачних добрив. Про це йдеться у матеріалі газети Financial Times.

Повідомляється, що в Кремлі, ймовірно, погодяться продовжити угоду після закінчення терміну її дії 19 листопада, але поки невідомо, чи Росія прагнутиме додати нові умови в обмін на продовження чи ні. Джерело видання повідомило, що російська сторона під час переговорів визнала важливість відновлення експорту своїх добрив аміаку та іншої сільськогосподарської продукції.

Оглядачі зазначають, що відновлення роботи аміакопроводу, який транспортував близько 2,3 млн тонн аміаку до початку вторгнення в Україну, може принести Росії додаткові 2,4 млрд доларів. І це тоді, коли західні санкції обмежують експорт російських зернових та добрива.

Водночас представники в ООН поки що утримуються від офіційних коментарів про перспективи зернової угоди. Хоча, за словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, генсек організації Антоніу Гутерреш "запевнив, присягаючись", що виконання зернової угоди для нього є пріоритетним питанням.

"Дискусії щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з усіма сторонами продовжуються на різних рівнях. На даному етапі нам нема про що повідомляти", — заявив представник ООН.

Раніше повідомлялося, що Україна має намір продовжити зернову угоду та розширити угоду. За словами заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, Україна бажає додати до зернової угоди більше портів та товарів, а також продовжити термін дії як мінімум на рік.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 15 листопада закликав уряди країн-учасниць приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. За словами глави держави, ця програма сприяє запобіганню голоду в країнах Африки та Азії.