Зернову ініціативу продовжили ще на 4 місяці: Україна запропонувала розширити "коридор"

За словами міністра Олександра Кубракова, українська сторона пропонує збільшити обсяг експорту агропродукції внаслідок включення до "зернового коридору" порту в Миколаєві.

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Країни-учасники Чорноморської зернової ініціативи домовилися про продовження дії "зернового коридору" ще на чотири місяці. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Це рішення ухвалено лише у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об'єднаних Націй та Туреччина, зазначає міністр.

За його словами, експорт української агропромислової продукції на сьогодні залишається реальним та дієвим інструментом у боротьбі зі світовою продовольчою кризою. За час роботи Чорноморської зернової ініціативи Україна (з 1 серпня до сьогодні) експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчій перспективі. Ми офіційно звернулися до партнерів з Ініціативи з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік і включити до неї порт Миколаїв. Очікуємо на їхню відповідь", — зазначив Кубраков. .

Також міністр наголосив на важливості забезпечення ефективної роботи Спільного Координаційного Центру. У зв'язку з цим українська сторона внесла свої пропозиції щодо розв'язання наявних на сьогодні проблем.

"Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів, щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства", — резюмував Кубраков.

ООН про перспективи зернової ініціативи

В Організації об'єднаних націй відзначили значення Чорноморської ініціативи у подоланні глобальної продовольчої кризи. У заяві ООН сказано, що через блокування Росією морських перевезень різко схопилися ціни на продовольство, посиливши і так складну ситуацію в галузі продовольства по всьому світу.

"Зерновий коридор" дав можливість експортувати агропродукцію до країн, де населення найбільше вразливе перед продовольчою кризою — повідомляється, що 25% всього експорту направлено до найбідніших країн Африки та Азії.

Зазначається, що найбільш експортованим товаром є кукурудза — майже 43% від загального обсягу вантажів, за нею йдуть пшениця та олія.

[ + – ] Експорт кукурудзи займає 43% загального обсягу вантажів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті "Великої двадцятки" закликав країни-учасниці приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. На думку глави держави, продуктова програма покликана запобігти голоду в країнах Африки та Азії.

За інформацією журналістів Financial Times, Росія має намір використовувати "зерновий коридор" для експорту аміачних добрив. У матеріалі зазначено, що поновлення торгівлі добривом принесе Москві додаткові $2,4 мільярда.