Сирия почти в 20 раз увеличила вывоз пшеницы из Крыма: СМИ узнали, как крадут украинское зерно

Сирийское правительство нарастило объем закупок зерновых у полуострова до 500 тысяч тонн, в 2021 году этот показатель был на уровне 30 тысяч тонн. Минимум 3 сирийских судна регулярно задействованы в перевозках зерна.

Related video

Американские санкции усложняют перевозку товаров между Сирией и РФ обычным морским транспортом и использование услуг морского страхования. Две страны все больше полагаются на собственные корабли для перевозки зерна, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные торгово-информационной платформы Refinitiv.

По данным агентства, минимум 3 сирийских судна, находящихся под санкциями США, постоянно задействовали в перевозках зерна.

"Сирия все чаще полагается на собственные грузовые суда или корабли под российским флагом для доставки продовольствия в рамках межправительственных сделок. Они не проходят обычные тендеры для перевозки товаров по морю", — заявили опрошенные специалисты.

[ + – ] Около 1 миллиона тонн зерна, вывезенного в Сирию, профинансированы за счет кредитной линии Москвы Фото: Укринформ

Платформа по анализу морских и товарных данных Shipfix показала, что количество грузовых заказов на суда для перевозки зерна в Сирию сократилось на 2/3 — до 54 за 2022 год.

Пшеницу обычно перемещают в сирийские порты Латакия и Тартус на 3сирийских кораблях, говорят два источника из cферы зерновой торговли, знакомым с условиями перевозок.

По данным Equasis и Министерства финансов США, корабли "Лаодикия", "Финикия" и "Сурия" принадлежат государственному Сирийскому главному управлению морского транспорта. Все они находятся под санкциями США с 2015 года за их предполагаемую роль в военном конфликте в Сирии.

Собеседник Reuters уточнил, что не менее 1 миллиона тонн зерна, вывезенного в Сирию в этом и прошлом годах, были профинансированы за счет кредитной линии, предоставленной Москвой Дамаску.

Сирия увеличила экспорт пшеницы из Крыма

Сирия в 2022 году резко нарастила экспорт пшеницы из временно оккупированного Крыма. Объем закупок увеличился в 17 раз — до 500 тысяч тонн, это почти треть общего импорта зерна в страну, следует из данных торгово-информационной платформы Refinitiv.

Сирия импортировала зерно из Крыма и до полномасштабной войны России с Украиной. По данным Refinitiv, в этом году до конца ноября Сирия вывезла из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы. Для сравнения, за весь 2021 год было вывезено из Крыма лишь 28,2 тыс. тонн зерна.

[ + – ] В этом году Сирия вывезла из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы Фото: Maxar Technologies

В отчетах портовой инспекции сказано, что грузы получали с мая, самая большая ежемесячная партия в 78 600 тонн пришлась на октябрь.

Посольство Украины в Бейруте, которое отслеживает поставки в Сирию, оценивает, что 500 000 тонн того, что оно называет награбленным украинским зерном, прибыло в Сирию после вторжения из нескольких портов.

Напомним, что в ноябре Украина выделила 420 миллионов гривен на закупку зерна для стран Африки. Первые 2 судна должны были отправиться в Эфиопию и Сомали.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 анонсировал запуск программы по предотвращению голода в странах Африки и Азии.

Россия 2 ноября вернулась в "зерновую сделку" после остановки участия в ней из-за якобы атаки ВСУ на Черноморский флот в Крыму.