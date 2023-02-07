Капитан российского судна подозревается в перевозке награбленного зерна, — прокуратура

Капитану судна "Надежда" объявлено о подозрении, сообщили в прокуратуре АР Крым и Севастополя. Россияне незаконно вывозят украинское зерно в третьи страны.

Related video

Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении еще одному российскому капитану. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своих соцсетях.

Установлено, что подозреваемый за 2022 год трижды заходил в закрытый морской порт "Севастополь". Там судна загружают награбленным украинским зерном. Капитан пытался скрыть преступление, обманув автоматическую идентификационную систему. Он отключал периодически "AIS" или вносил в нее фиктивные данные.

Прокуроры устанавливают всех причастных к схеме незаконного вывоза награбленного. Подозреваемому капитану "Надежды" грозит до пяти лет лишения свободы.

Также о подозрениях сообщили оккупационному министру "сельского хозяйства Республики Крым", директору компании-владелицы кораблей и 5 капитанам суден. Все подозреваются в причастности к вывозу ворованного зерна из оккупированного полуострова.

Ранее, 19 декабря, агентство Reuters сообщало об увеличении Сирией объемов вывоза пшеницы из Крыма в 20 раз. Минимум 3 сирийских судна были приобщены к преступлению. По информации источников из сферы зерновой торговли, пшеницу перевозили через сирийские порты Латакия и Тартус.

Также эксперты в комментарии Фокусу среди положительных факторов, разрешающих рассчитывать на экономический рост, назвали зерно. Ситуация на международных рынках для агросектора должна быть благоприятна в этом году, рассказал экономист Виталий Шапран.