Энергосистема, доллары, зерно: что спасет экономику Украины в 2023 году

В 2023 году Украину ждет второй военный год со всеми его рисками, которые касаются падения уровня производства и сложностей в поставках электроэнергии. Но эксперты назвали Фокусу и позитивные факторы, что позволят рассчитывать на экономический рост.

Related video

Несмотря на все сложности, которые достались экономике Украины вместе с российской агрессией, есть ряд позитивных факторов, которые будут влиять на потенциальный рост ВВП Украины в 2023 году. В частности, речь идет о работе энергосистемы, которая даже в условиях массированных атак достаточно быстро восстанавливается благодаря усилиям энергетиков. Об этом пишет Фокус в новой статье "Второй военный год. Откуда Украине брать деньги на пенсии и зарплаты в 2023 году".

"Энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет. В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд. кубов газа. На складах 1,2 млн. тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Хотя от энергоотрасли в 2023 году эксперты многого и не ждут, в частности, определенный скепсис озвучивается относительно роста объемов добычи природного газа в Украине. "Позитивного ничего для добычи газа не принесет 2023 год, мы находимся в войне, и, пожалуй, война продлится не один месяц 2023-го, затем определенное время — 1-2 года — необходимо для стабилизации отрасли, а затем возможен приток инвестиций в добычу природного газа в Украине", — говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

С другой стороны, опрошенные Фокусом эксперты отметили, что есть позитивные сигналы для украинской экономики, которые касаются и довольно быстрого восстановления поврежденной ВС РФ энергоинфраструктуры, и логистических цепочек. "Экономика значительно выиграла от восстановления логистики, ведь "Укрзализныця" приложила усилия для увеличения пропускного потенциала", — отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Что касается развития ключевых секторов экономики, то опрошенные Фокусом эксперты называют несколько отраслей, которые могут в 2023 году показать рост. "Агро, строительство, металлургия (в случае ее восстановления) — ситуация для этих секторов на международных рынках будет очень благоприятной", — говорит Виталий Шапран.

То, как экономика будет противостоять вызовам в 2023 году, зависит от ситуации на фронте и объема поступлений финансовой помощи из-за границы

По мнению исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, практически все сферы экономики Украины в 2023 году ждет очень сложное время борьбы за выживание. "Ключевой сектор экономики – агросектор – будет падать в 2023 году стремительнее, чем в этом году, поэтому в целом экономика будет оставаться в тяжелом состоянии. Какие отрасли будут основными? Сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность и определенные секторы услуг, как IТ. В целом, основной источник спроса создается именно иностранной поддержкой, деньги сюда заходят, это зарплаты военных, это налоги с тех зарплат, это продажи, благодаря этим расходам. В остальной экономике все довольно грустно", — объяснил Дмитрий Боярчук.

[ + – ] В 2023 году аграрии Украины будут переживать не лучшие времена, в частности, из-за проблем с доставкой зерновых покупателям за границей Фото: Мария Бабенко

Боярчук уверен – объем финансовой помощи из-за рубежа – чуть ли не основной фактор, на чем будет держаться экономика Украины. Эти деньги позволяют не только планировать государству различные льготные программы кредитования для бизнеса, а также проекты по восстановлению инфраструктуры страны, но и направлять их на выплаты зарплат бюджетников, на социальные платежи безработным, многодетным, нуждающимся, переселенцам, а также покрывать дефицит Пенсионного фонда, то есть, вовремя выплачивать пенсии.

Ранее Фокус писал, что ВВП Украины в 2022 году может быть ниже ранее прогнозированного уровня из-за негативного влияния на экономику страны российских атак и аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии.

Как сообщалось, ситуация в украинской энергосистеме постепенно улучшается, поэтому в большинстве регионов Украины есть возможность установить графики плановых отключений света.